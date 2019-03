Acusan a diputados morenistas por aumentar refrendo de placas en Edomex

TOLUCA, Edomex (apro).- Derivado de una denuncia promovida por diversos militantes, 33 de los 37 diputados del grupo parlamentario de Morena en la Legislatura mexiquense fueron denunciados ante la Comisión Nacional de Honor y Justicia por presuntamente faltar a sus documentos básicos al avalar el incremento en 17% del refrendo de placas para 2019.

Aunque la queja se entabló en contra de 34 de ellos, la diputada Claudia González Cerón renunció hace un par de semanas a este instituto político para incorporarse al Partido de la Revolución Democrática (PRD), por lo que no estará obligada a comparecer, mientras Elba Aldana Duarte, Beatriz García Villegas, Alicia Mercado Moreno y Elizabeth Millán García votaron en contra de la propuesta.

La decisión, que desde el punto de vista de los denunciantes implica una falta a la plataforma de Morena que establecía una prohibición para elevar impuestos, fue avalada por mayoría de votos (69 de 75) el 20 de diciembre pasado.

Con aquellas reformas al Código Financiero del Estado de México y Municipios, se avaló subsidiar la tenencia vehicular en 2019 para vehículos con costo de hasta 400 mil pesos (más IVA), pero incrementar el pago de refrendo de placas de circulación. Además se condicionó el subsidio de la tenencia al pago del refrendo de placas dentro de los primeros seis meses del año.

La mayoría parlamentaria justificó que la medida tenía por objeto aminorar el impacto del subsidio a la tenencia en las finanzas públicas estatales y municipales, de tal manera que este año se pagará por refrendo anual 623 pesos en vehículos particulares; mil 565 pesos para vehículos particulares de carga comercial; de 2 mil 180 a 4 mil 243 pesos para remolques; para motocicleta, motoneta, trimoto y cuatrimoto implicará 460 pesos, y para automóvil antiguo significará tres mil 016 pesos.

Empero, García Villegas lamentó que con la reforma no sólo no se eliminó la tenencia vehicular, sino además se aumentó el refrendo en más de 17%, con lo que se perjudica a los contribuyentes. “Eso no se dice, pero es una traición; se da la espalda a quienes confiaron en nosotros”, expuso entonces.

Mercado Moreno indicó que los electores otorgaron el voto a Morena, en espera de que sus representantes populares y gobernantes no se sirvieran y aprovecharan de la posición que detentan. “Nos comprometimos a eliminar impuestos, pero el tema fue usado como mera promesa de campaña”, esgrimió.

Aldana Duarte secundó que la iniciativa fue un engaño a la población, y Millán García consideró que “no se vale quitar impuesto en un lado y ponerlo en otro –refrendo-, en detrimento de la población”.

Originalmente, el diputado por Texcoco, Nazario Gutiérrez, se comprometió a eliminar la tenencia, arguyendo que para 2018 el gravamen ya no existía en 21 entidades del país; además consideró que la medida no afectaría las finanzas estatales debido a que sólo 11% de los contribuyentes inscritos en el padrón vehicular cumplieron con el pago de enero a agosto de ese año.

No obstante, a la hora de dictaminar y votar en el pleno, su postura y la de la mayoría morenista se modificaron, y determinaron que en 2019 aún exista este impuesto, subsidiado a vehículos con valor de hasta 463 mil con IVA.

Los diputados justificaron que los municipios mexiquenses recibirán 10% más de recursos que en 2018 por estas recaudaciones (para llegar a 40%).