López Obrador anuncia censo magisterial para evitar aviadores

URUAPAN, Mich. (proceso.com.mx).- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se levantará un censo de maestros para federalizar la educación y evitar aviadores.

“Lo voy adelantando, en el caso de la federalización de la educación, vamos primero a hacer un censo, a ver quién es maestro federal, cómo está inscrito, en dónde trabaja, quién es maestro estatal, dónde está inscrito, en dónde trabaja, cuál es su escuela, en qué preescolar, en qué primaria, en qué secundaria”, dijo el presidente.

“¿Aviador? Lo que diga mi dedito”, continuó López Obrador al señalar que una vez que la nómina magisterial sea depurada no habrá retenciones salariales.

“Porque, como lo dije en una ocasión, eso no sólo es ilegal, eso es pecado social, está hasta en la Biblia de que comete pecado el que le retiene el sueldo a un trabajador”, reiteró.

Desde Uruapan indicó que será cancelada la “mal llamada” Reforma Educativa y aseguró que no habrá la evaluación punitiva a los profesores, y que no se va a ofender al magisterio, sino que se va a exaltar la labor magisterial.

Recalcó una vez más, que en el caso específico de Michoacán, se iniciará la federalización de la educación, con lo que se terminarán los problemas de inconformidades del magisterio.

“Bueno, quisieran que no cumpliéramos para que puedan decir lo que sostenían desde hace años, de que todos éramos iguales, y llamaban hasta a no votar. No, no somos iguales, se van a quedar con las ganas; nosotros vamos a cumplirle al pueblo”.

Al abundar en la federalización de la educación, López Obrador ejemplificó con la Ciudad de México:

“En la CDMX, allá el gobierno de la Ciudad no se ocupa de la educación básica; es la SEP, es decir, es la Federación, y no hay problemas ¿o han escuchado ustedes problemas en la CDMX acerca de la educación o de inconformidad del magisterio?, no, entonces por qué en la Ciudad de México, donde es la Federación que se encarga, y en estados sí, pues vamos a buscar que sea como en la CDMX y vamos a hacer que los maestros estatales se federalicen”.

E incluso afirmó que durante su sexenio “van a quedar federalizados todos los trabajadores del sector educativo, y del sector salud”.

Silvano Aureoles, gobernador de la entidad agradeció al presidente y reconoció el anuncio que hizo un día antes en Zacapu, para Federalizar la nómina del magisterio de Michoacán.

“Con ese anuncio está usted salvando el desarrollo de Michoacán, y dándole viabilidad a los anhelos y aspiraciones de nuestra gente”.

“Después de muchos años de batallar y de desgaste injusto entre el gobierno del estado y el Magisterio, ayer su gobierno decidió ayudar a Michoacán y hacerse cargo de los servicios educativos”.

Tras reiterar su agradecimiento, Aureoles también expresó su voluntad de cooperación con el gobierno federal. “No queremos un México de contrastes, no queremos más divisiones y confrontaciones que nos lastima a todos”, dijo el gobernador.