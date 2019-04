López Obrador pide unidad y respalda labor, pese a quejas y abucheos, del gobernador de Campeche

HOPELCHÉN, Cam. (proceso.com.mx).- Desde este municipio, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a la unidad y a cerrar filas para en adelante pelear todos sólo contra la corrupción, y en ese marco salió de nuevo en defensa del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, sobre quien continuaron las quejas, aunque previendo abucheos como las de la gira anterior, llevó su porra.

“Tenemos que unirnos, ya no estarnos peleando, no ganamos nada con estar de pleitistas”, dijo López Obrador, y añadió:

“Van a decir: ‘Pero si usted peleaba bastante’. Sí, y voy a seguir peleando, pero me gusta agarrar un grandulón, los grandotes. ¿Contra qué me quiero pelear? Contra la corrupción. Debemos pelearnos en contra de la desigualdad, tenemos que pelearnos con la injusticia, no pelearnos entre nosotros, unirnos todos, unirnos”, pidió.

Y comparó a Moreno Cárdenas con su homólogo de Yucatán, el panista Mauricio Vila Dosal, a quien calificó ayer públicamente como buen gobernador.

“Miren, yo le agradezco mucho al gobernador de Campeche, a Alejandro Moreno, porque da la cara, me apoya, me respalda y estamos trabajando de manera coordinada. Y les digo una cosa, son libres ustedes, pueden decir lo que quieran, pero nada más les voy a picar la cresta ahorita.

“Ayer estuve en Yucatán, en Ticul, y la gente es respetuosa del gobernador. ¿Sí vamos a ser respetuosos o no vamos a ser respetuosos? Aunque tengamos diferencias vamos a respetarnos todos, ¿o vamos a seguir peleando?”.

Dijo a los inconformes que tienen derecho a estarlo, “es el derecho a disentir, somos libres y la libertad no se implora, la libertad se conquista, pero vamos a respetarnos.

Por último, al parecer en alusión al extenso reportaje que lanzó ayer la revista National Geographic y en el que pone bajo el escrutinio internacional a las autoridades federales y estatales por los graves conflictos ambientales en este municipio maya, muchos de ellos causados por la devastación atribuida a la comunidad menonita amparada en la corrupción gubernamental, López Obrador pidió:

“Lo mismo les digo, aquí están menonitas desde hace 20 años, hay que respetarlos y que ellos también respeten a las comunidades originarias, todos juntos porque nos necesitamos. No rechazar a nadie.

“En la Biblia se habla de que no debemos de maltratar al extranjero, nunca maltratar a nadie, ser respetuosos. Todos tenemos que actuar pensando en el amor al prójimo, que es lo más importante, esa es la felicidad, estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo”.