Informe de Mueller no acusa ni exonera a Trump de obstrucción de justicia

WASHINGTON (apro) – El fiscal independiente del Departamento de Justicia, Robert Mueller, no acusa ni exonera al presidente Donald Trump, del delito de obstrucción de justicia sobre la posible colusión de su campaña con los rusos para para socavar los comicios de 2016.

“Si tuviéramos la certeza, después de una minuciosa investigación, de los hechos de que el presidente no cometió obstrucción de justicia, lo estableceríamos. Basados en los hechos y estándares legales aplicables no pudimos emitir un juicio. La evidencia que obtuvimos sobre las acciones e intenciones del presidente representan asuntos difíciles que no nos permitieron determinar de forma conclusiva que no haya ocurrido una conducta criminal. En concordancia y aunque este reporte no concluye que el presidente cometió un delito, tampoco lo exonera”, indica el informe de 448 páginas elaborado por Mueller y entregado al Congreso federal por el Procurador General de Justicia, William Barr.