Guardia Nacional no afecta principios constitucionales: AMLO

MINATITLÁN, Ver. (proceso.com.mx).-El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no le hace falta nada a la Guardia Nacional, ni tampoco se viola la constitución con su puesta en operación ayer en Minatitlán y desde la refinería Lázaro Cárdenas aseguró que aunque aún no están listas las leyes secundarias que dan certidumbre jurídica a dicho órgano armado, no se afectan los principios constitucionales.

“Lo de la Guardia Nacional ya se aprobó en el Diario Oficial y lo que estamos haciendo no afecta en nada principios constitucionales”.

En rueda de prensa de más de una hora de duración, López Obrador insistió en que la espiral de violencia que azota a Veracruz y al país es “herencia” de las pasadas administraciones del priista, Enrique Peña Nieto y del panista, Felipe Calderón Hinojosa, e incluso achacó la masacre de Minatitlán ocurrida el Viernes Santo a la destrucción del tejido social en administraciones pasadas.

“Son lamentables hechos, que se heredan de administraciones pasadas, pero a nuestros adversarios, la prensa Fifi y la prensa que está acostumbrada a vender su libertad quieren aprovechar esta desgracia para culparnos, como si nosotros en estos meses hubiéramos alentado la creación de bandas (delincuenciales)”, dijo el presidente.

En el sur de Veracruz, en municipios como Coatzacoalcos, Cosoleacaque y Minatitlán ayer entró en operaciones de manera formal la Guardia Nacional, con numerosos militares y marinos que portaban brazaletes negros y azul obscuro con las insignias de la nueva instancia de seguridad.

El titular de la Secretaria de la Defensa de Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval González expuso que mil 59 efectivos (entre marinos, militares y Gendarmería Nacional) participarán en la vigilancia operativa del sur de Veracruz.

Ayer su operativo de estreno fue resguardar al gabinete de López Obrador -deslizándose en diez camionetas Suburban- en su traslado del aeropuerto de Canticas en Minatitlán, al recinto portuario de Coatzacoalcos, la planta de fertilizantes en esa ciudad, y el evento público del programa integral de Bienestar en el parque Reforma, así como las actividades de hoy en la Refinería de Lázaro Cárdenas en Minatitlán.

Durante su encuentro con la prensa, López Obrador insistió en que se garantizará justicia para los familiares de las personas acribilladas en la balacera del pasado viernes 19 de abril, pues no habrá impunidad.

“Implica hacer justicia, que se busque a los responsables de los crímenes y se les castigue; la autoridad competente está actuando, el gobernador del estado está cumpliendo. Antes en Veracruz el gobierno era el problema, era el que representaba la banda que más dañaba al pueblo de Veracruz y esto también sucedía a nivel nacional: la banda más temible era la banda de Los Pinos. Ya no es así”, dijo.