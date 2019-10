Los jueces no cuentan con legitimidad social, reconoce el ministro Arturo Zaldívar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), reconoció que los jueces no cuentan con legitimidad social en el país.

Y, luego de señalar que el Poder Judicial de la Federación (PJF) “no puede ser un obstáculo para el cambio social”, explicó que, desde su gestión al frente del máximo tribunal de justicia, ha buscado un acercamiento con la sociedad a través del uso de las redes sociales y otras herramientas de comunicación.

“Esta nueva forma de comunicar no ha estado exenta de críticas. Se dice que los jueces debemos de hablar solamente a través de nuestras sentencias. Y esto parece que era válido sólo en el siglo pasado y puede seguir siéndolo en algunos países”, señaló Zaldívar durante la inauguración del XI Encuentro Universitario con el PJF, en referencia a las críticas que ha desatado su actividad en la red social Twitter.

Subrayó: “En un país como México, en una coyuntura como la que vivimos, en un país en el cual los jueces no tenemos la legitimidad que deberíamos de tener, en un país donde la gente nos observa a los jueces ajenos y alejados del dolor de los ciudadanos, a los cambios que vive nuestro país, me parece que los jueces no podemos quedarnos estáticos, no podemos quedarnos encerrados.

“Me parece que los ministros no podemos seguir viviendo en una esfera de cristal a la cual no puede acceder nadie. Los jueces, estoy convencidos, debemos de acercarnos a la sociedad, y tenemos que hacernos con los medios que la tecnología da”.

Ante la demanda de investigaciones contra las redes de corrupción y nepotismo que existen al interior del PJF, Zaldívar dijo que su administración se ha enfocado en combatir dichas relaciones y remover a algunos elementos. “Hemos acusado recibo de sus críticas y estamos trabajando para mejorar esta situación”, precisó.

El pasado jueves 10, el presidente de la SCJN anunció un “acuerdo histórico” al interior del PJF para limpiar a juzgados y tribunales de circuito de las redes de corrupción y nepotismo.

“Por eso estamos corriendo riesgos, a pesar de las críticas. Los estamos corriendo al combatir la corrupción y el nepotismo. Los estamos corriendo al apostar por la paridad de género en concursos exclusivos para juezas y magistradas. Los estamos corriendo al cambiar la forma en que se educa a nuestros jueces y magistrados”, expuso este lunes.

