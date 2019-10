Se aplicarán más de 32 millones de vacunas contra la influenza

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, Hugo López Gatell Ramírez, anunció que se aplicarán 32 millones 42 mil dosis durante la Campaña Nacional de Vacunación Anti-influenza 2019-2020 que inició hoy.

En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, indicó que dicha campaña está enfocada a niños de seis meses hasta cinco años y a personas de 60 años o más, las que viven con VIH, cáncer, diabetes, sobrepeso y obesidad, principalmente.

Acompañados por funcionarios del Consejo de Salubridad General del IMSS y del ISSSTE, así como de Pemex, el funcionario añadió que también deben vacunarse las mujeres embarazadas sin importar la edad, estado de salud o etapa de gestación.

Asimismo, añadió que la campaña va dirigida a personas que padecen enfermedades respiratorias crónicas como enfisema pulmonar, bronquitis, asma o que usan medicamentos antidepresivos.

“Un adulto joven hombre o mujer no necesita vacunarse contra la influenza, ya que no le ofrece una ventaja o protección”, indicó el subsecretario, al aclarar que no es necesario que se vacunen las personas que no pertenezcan a estos grupos.

López Gatell Ramírez anunció, además, que la Secretaría de Salud y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) analizan la posibilidad de que México se adhiera al Fondo Rotatorio de Vacunas, mediante esta agrupación internacional integra la demanda de los países de la región para realizar compras centralizadas, con procesos transparentes y de competitividad.

Lo anterior, dijo, actualmente no es posible en México por las restricciones de la Ley de Adquisiciones.

Por su parte, la directora general del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (Censia), Miriam Veras Godoy, informó que se invirtieron mil 800 millones en las vacunas y señaló que su aplicación es gratuita.

