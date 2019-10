López Obrador reconoce que no estaba informado del operativo en Culiacán

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que no estaba informado del operativo -oficialmente fallido- del pasado 17 de octubre en el que se capturó y posteriormente liberó a Ovidio Guzmán López, hijo de “El Chapo”, en Culiacán.

“Yo no estaba informado, no me informan en estos casos porque hay una recomendación general, hay un lineamiento general que se aplica, le tengo mucha confianza al secretario de la Defensa”, dijo el mandatario en su conferencia matutina de este martes.

El morenista detalló que, en cuanto se enteró del conflicto generado en la capital sinaloense, le pidió al gabinete de seguridad reunirse y presentarle una decisión que él mismo avaló pues “eso era lo mejor”.

Al preguntarle si los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, o el de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, sabían del operativo la respuesta del presidente fue:

“Yo creo que tenía conocimiento la Secretaría de la Defensa desde luego, porque hay mandos, no sé en particular, creo que sí debe de haber tenido, existe este equipo que ha venido trabajando de tiempo atrás sobre este propósito”.

Posteriormente, un reportero le preguntó si en los próximos días se volvería a intentar la captura de Guzmán López, a lo que el presidente respondió, interrumpiendo el cuestionamiento, que sí, pues no puede haber impunidad.

“Nada más que hay que cuidar a la población, no debe de haber los llamados daños colaterales. Y para eso la inteligencia, más que la fuerza”, detalló el también exjefe de gobierno de la Ciudad de México.

Comentarios