Coppola, Loach y Ripstein se suman a la guerra de Scorsese contra Marvel

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El director Martin Scorsese suma cada día nuevos aliados en su batalla contra las películas del Universo Cinematográfico Marvel, a las que no considera como cine y que incluso comparó con “parques de diversiones”.

Esta declaración, contenida en el más reciente número de la revista británica Empire, ha sido replicada por el propio Scorsese en las conferencias que ha ofrecido como parte de la promoción de su película The Irishman.

Y aunque protagonistas de la saga Avengers como Robert Downey Jr. y Samuel L. Jackson le han replicado al realizador de Taxi Driver, éste ha encontrado apoyo por parte de cineastas consagrados como Francis Ford Coppola, que en el festival Lumiere en Lyon, Francia, también arremetió contra las películas de Marvel.

“Martin fue amable cuando dijo que no son cine. No dijo que fueran despreciables, que es lo que yo digo que son”, dijo Coppola a periodistas el pasado domingo.

Coppola, jumped into a controversy over the Marvel superhero movies, not just backing fellow director Martin Scorsese’s critique of the films but denouncing them as “despicable.” | @AFP https://t.co/XGp688Oy7B

— Inquirer (@inquirerdotnet) October 20, 2019