AMLO dice no tener información sobre la detención de un segundo hijo de “El Chapo”

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no tiene información sobre la supuesta detención de Iván Archivaldo Guzmán, otro de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, durante el operativo en Culiacán, Sinaloa, el pasado 17 de octubre, que terminó con la liberación de Ovidio Guzmán.

“No me dieron información sobre eso. Yo lo que supe es de este operativo cuando ya estaba en marcha y ya me informaron la circunstancia en que se estaban dando las cosas”, respondió al ser cuestionado sobre la información que publicó el diario The New York Times de que el Ejército también habría detenido y luego liberado a otro hijo del Chapo.

“Me informaron de esta circunstancia de cómo había grupos armados. Como estaban llegando y cómo tomaron la carretera de Mazatlán-Culiacán y el riesgo de que podían perder la vida muchos y fue cuando avalé que se detuviera el operativo”, indicó ante el cuestionamiento.

López Obrador señaló que su gobierno va a entregar todo un informe a la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el operativo fallido, como lo ha denominado el propio gabinete de seguridad.

“Con toda claridad, con toda transparencia, sin ocultar absolutamente nada. Esa es la instrucción que tiene el gabinete de seguridad”, explicó.

También reiteró que sigue en la disposición de comparecer ante la fiscalía sobre el operativo y por qué decidió liberar al narcotraficante para evitar una matanza en Culiacán.

“Yo estoy dispuesto a explicar de por qué tomé la decisión de que no se continuara con ese operativo y se cuidara la vida de las personas”, manifestó

Reconoció que en caso de próximos operativos se tendrá que actuar con “más cuidado, que se planee bien cualquier acción, que no se ponga en riesgo a la población”.

“Es muy claro que no queremos daños colaterales, que no queremos muertos, que no es a costa de lo que sea. Eso ya está claro”, argumentó.

