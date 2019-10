Trump cancela suscripción al NYT y TWP y ordena a agencias hacer lo propio

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por supuestamente difundir noticias “falsas”, el presidente estadunidense Donald Trump decidió cancelar las suscripciones de la Casa Blanca a los diarios The New York Times y The Washington Post e instruyó a todas las agencias del gobierno hacer lo propio.

En un comunicado, la portavoz de la Casa Blanca Stephanie Grisham afirmó que “no renovar suscripciones en todas las agencias federales será un ahorro significativo de costos, ahorraremos cientos de miles de dólares de los contribuyentes”.

La Casa Blanca también está suscrita al The Wall Street Journal, USA Today, The Financial Times o The New York Post.

Trump ya había anticipado la medida durante una entrevista concedida a Fox News a principios de semana:

“Ya ni siquiera lo queremos (al Times) en la Casa Blanca. Probablemente vamos a terminar (la suscripción) y la del The Washington Post. Son noticias falsas”, comentó.

A través de sus redes sociales o en lugares públicos, el mandatario estadunidense ha acusado en reiteradas ocasiones a los medios de difundir “noticias falsas” y de ser “deshonestos” en su contra.

De hecho, Trump ha acuñado motes para los rotativos a los que ha cancelado la suscripción: al neoyorquino le llama “fracasado New York Times”, mientras que al capitalino “Amazon Washington Post”, ya que su propietario es también el fundador de Amazon, Jeff Bezos.

Estos dos periódicos ganaron en 2018 un premio Pulitzer por su cobertura sobre la llamada “trama rusa”, un galardón que Trump reclamó a sus responsables que fuera retirado.

Los medios han dedicado sus recursos a informar sin tregua sobre la supuesta injerencia del Kremlin en las elecciones presidenciales y sobre presuntos contactos entre el equipo de campaña de Trump y funcionarios rusos, aunque también a otras polémicas del gobierno.

Según cálculos de la Casa Blanca, solo entre los diarios The New York Times y The Washington Post y las cadenas CNN y MSNBC se han publicado más de ocho mil 500 noticias relacionadas con la “trama rusa”.

(Con información de EFE)

