López Obrador: ninguna demanda por irregularidades en Santa Lucía

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que no hay ninguna demanda por irregularidades en la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía.

“No hay ninguna denuncia; al contrario, yo puedo asegurar que el general Vallejo, encargado de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y su equipo, son oficiales destacadísimos del Ejército y caracterizados por su honestidad. De todas formas, si hubiese alguna denuncia se atiende”, dijo en su conferencia de prensa matutina.

El mandatario adelantó que va a haber mucha acusación de todo tipo porque sigue vigente el encono, la oposición a que se construya el aeropuerto, “a mancharnos, a tirar lodo, es un poco la actitud del conservadurismo, de sus medios y de los que estaban malacostumbrados al régimen corrupto, y ahora esto ya cambió”.

De todas maneras, matizó, como no se permite la corrupción y la impunidad, cualquier denuncia que se presente es atendida.

“Nada de la máxima del hampa del periodismo de que la calumnia cuando no mancha, tizna, ya eso se terminó. Si no hay pruebas, no se puede calumniar a nadie, es inmoral actuar de esa forma. No se pueden estar amparando en la libertad de expresión para chantajear, para calumniar, para lucrar con el noble oficio del periodismo, también hablando en plata”, advirtió el presidente.

Comentarios