Sheinbaum lamenta liberación de otros tres detenidos durante operativo en Tepito

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras la liberación, ayer por la noche, de otros tres detenidos en el operativo realizado en Tepito la semana pasada, la mandataria capitalina Claudia Sheinbaum lamentó la decisión del juez y aseguró que su gobierno seguirá trabajando por la seguridad en la Ciudad de México.

“En realidad deberían de sopesar el interés colectivo y mucho más pruebas que solamente el escrito de un informe policial. Lo hemos hablado con el propio Ministerio Público, con la Fiscalía General (de la República), entonces nosotros vamos a seguir trabajando por la seguridad en la ciudad”, señaló en entrevista, al término de un acto oficial.

Además, Sheinbaum negó que se tratara de un operativo fallido. “Fue un operativo exitoso. Como lo informé, se va a hacer extinción de dominio. Por lo pronto hay alrededor de ocho departamentos. Siguen las órdenes de cateo en la zona”.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch, reiteró que será respetuoso de todas las resoluciones del juez y que revisará “a fondo” las puestas a disposición y las imprecisiones en el operativo.

También confirmó que entre las personas liberadas la noche de ayer hay algunos familiares del líder de La Unión Tepito, apodado El Lunares, y tienen antecedentes penales.

En entrevista al término de la reunión del gabinete de seguridad, reiteró que revisarán dónde no hay coincidencias en el informe homologado policial. “Más que el lugar, estamos seguros que es ahí, son los horarios, el tiempo que se asienta entre la detención y la puesta a disposición”.

Además, destacó que en la SSC fortalecen el área jurídica y dan capacitación a los policías para que sean más precisos en las puestas a disposición y en la rendición de informes.

García Harfuch reiteró su defensa del éxito del operativo, en el sentido de que se logró la desarticulación de “uno de los centros de operaciones del crimen, de los más importantes que hay”.

El funcionario local resaltó la importancia del aseguramiento de drogas y armas de fuego. “El hecho de que esas armas no estén en la calle, para nosotros es un éxito. A los tres días, ustedes vieron, volvimos a detener a cinco personas más de Unión y también con armas largas, más de casi dos mil cartuchos, granadas, es decir, esas armas no pueden estar en la calle”.

Y aclaró que no considera “un fracaso” el operativo. “De ninguna manera y más por lo que estamos, repito, sacando de las calles, por el aseguramiento, porque ese centro de distribución ya no está, porque ahora ya no tenemos policías ahí cuidando ese centro de distribución de droga”.

