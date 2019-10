Hay pruebas de desvíos por dos mil 467mdp en gobierno de Duarte: FP Chihuahua

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La titular de la Secretaría de la Función Pública en Chihuahua, Mónica Vargas Ruiz, dio a conocer ayer durante la presentación del Fondo de Reparación Justicia para Chihuahua en Ciudad Juárez, que tienen pruebas suficientes para acreditar el desvío de 2 mil 467 millones de pesos, cometido por exfuncionarios del sexenio anterior.

La presentación del Fondo de Recuperación estuvo presidida por el gobernador Javier Corral Jurado y la funcionaria detalló que, en el uso de sus atribuciones, se practicaron auditorías a las secretarías de Hacienda, Desarrollo Rural, General de Gobierno, de Educación y Deporte, así como a la de Innovación y Desarrollo Económico.

Además, auditaron el Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas en el estado de Chihuahua, el DIF estatal, la Coordinación de Comunicación Social, entre otras, durante el periodo 2010-2016

Las auditorías encontraron adjudicaciones discrecionales e irregulares porque no se apegaron a los procedimientos previstos en la ley; procesos de contratación simulados con empresas que no tenían infraestructura, activos o no eran bien localizadas; pagos indebidos sin justificación o comprobación porque carecen de la documentación para acreditar la prestación del servicio o entrega del bien.

Otras irregularidades son obras pagadas no ejecutadas, predios adquiridos a un precio por encima de su valor real y el otorgamiento indebido de subsidios, beneficios o créditos, evidentes conflictos de interés.

El exgobernador César Duarte participó en pagos millonarios irregulares a la Unión Ganadera División del Norte, asociación que él mismo creó cuando era diputado federal y a la Financiera División del Norte.

“Se encontraban ligadas directamente con el exgobernador del estado de Chihuahua, y en consecuencia, principal administrador del patrimonio público estatal”; agregó Vargas Ruiz.

Duarte habría aprovechado su posición como socio y presidente del consejo directivo de Unión Ganadera División del Norte y con respecto a la División del Norte apareció como fundador y accionista principal.

La SFP inició 28 procedimientos de responsabilidad administrativa que involucran a 101 servidores y exservidores públicos, cuyos procedimientos causaron un daño estimado a la hacienda pública, de 776 millones 984 mil pesos.

En dos procedimientos administrativos está denunciado Duarte Jáquez, quien ha sido notificado por medio de edicto y se encuentra en rebeldía dentro del procedimiento, ya que se encuentra prófugo

La funcionaria dijo que en la dependencia han reforzado la normatividad aplicable en materia de adquisiciones, arrendamientos, contratos de servicios y obra pública para garantizar las mejores condiciones para el estado, ya que establecieron los procedimientos en criterios de economía, eficacia, imparcialidad y honradez.

En marzo de 2016, Proceso publicó una investigación sobre la asociación Unión Ganadera División del Norte, creada por Duarte el año 2005, como un instrumento de apoyo a los productores para acceder a créditos y subsidios gubernamentales a raíz de su liderazgo en la Confederación Nacional Campesina (CNC). Sin embargo, no fue útil para ese fin.

En septiembre de 2011, la asociación se convirtió como uno de los principales clientes de Unión de Crédito Progreso -la financiera cuestionada porque Duarte trató de convertirla en banco y varios colaboradores cercanos, son socios de esa institución-, con 20 millones de saldo y era el único socio que aparecía con garantía líquido, ya que el resto tenía garantía hipotecaria.

De acuerdo con la calificadora HR Ratings de México, S.A. de C.V, Unión Ganadera División del Norte estaba registrada en la institución crediticia (que recibió en mayo de 2016, la autorización para operar como banco desde la ciudad de Delicias), como actividad comercial y su actividad es la compraventa de maquinaria y equipo e implementos.

La calificadora advirtió: “A septiembre de 2011, los 10 clientes principales de la cartera de crédito de Unión de Crédito Progreso representan el 47.7% del total. Dicha situación representa un riesgo de concentración en caso de que alguno dejara de pagar. Asimismo, se encuentra una sensibilidad al capital contable dado que el saldo de estos 10 clientes principales representa 2.5x el capital contable de la Empresa”.

Duarte aportó a Unión de Crédito Progreso (Banco Progreso) 65 millones que aportó Duarte; el exdiputado federal y exfuncionario duartista que murió en un accidente carretero en 2017, Carlos Hermosillo Arteaga, tenía invertidos 10 millones siendo también presidente de la asociación Unión Ganadera División del Norte.

En el 2007, Duarte y Hermosillo fundaron en Santa Bárbara una financiera rural que la ley considera “financiera rural no regulada”, con un capital social de seis millones de pesos, cinco de Duarte y uno de Hermosillo.

Unión Ciudadana tiene tres documentos notariados sobre esa financiera: la creación de esa entidad, una asamblea de accionistas celebrada y un acto protocolario.

En el 2007, cuando Duarte era diputado federal, se creó la Financiera de la División del Norte S.A. de C.V. Como gobernador, junto con Hermosillo, celebró una asamblea en el 2011 en Parral, en la que acordaron aumentar a 31 millones el capital de la empresa financiera que habían creado, todo fue protocolizado ante el notario público Sergio Müller Mata. De ese aumento de capital, Duarte exhibe 30 millones y Hermosillo uno, y éste se convierte en comisario para ir a protocolizar el aumento de capital.

