AMLO se pronuncia contra los “bots” y promete investigación tras ciberataques a periodistas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que los ataques y amenazas de muerte en redes sociales a periodistas que lo cuestionaron en la conferencia de prensa matutina del último día de octubre hayan sido orquestados por “bots” y aseguró que refleja la reacción “auténtica” de la gente.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario se comprometió, sin embargo, a realizar una investigación sobre los insultos a reporteros y reporteras derivadas de los hashtags #PrensaProstituida #PrensaSicaria y #PrensaCorrupta.

“La verdad no creo que se haya hecho. Creo que fue la reacción de la gente. Auténtico, no artificial. Es que así está la situación, a veces no nos percatamos nosotros, pero hay una sociedad muy politizada, como nunca en la historia de México”, lanzó.

Agregó:

“Ya no hay ciudadanos imaginarios. La gente está más que despierta y se tiene ese instrumento que antes no existía que son las redes sociales y cualquier cosa que la gente considera no adecuada, a su criterio, lo expone con libertad”, agregó.

Sobre los insultos a la prensa, López Obrador señaló: “no, eso está mal eso está mal. Pero aquí voy a que, de acuerdo a mi experiencia, al conocimiento que tengo sobre estos asuntos, no creo que sean bots, al no ser que sean de nuestros enemigos o adversarios, que para exacerbar las diferencias de nosotros con los medios, ahora sí que como se dice coloquialmente, para amarrar navajas, hayan desatado esa campaña, tampoco creo, lo veo más espontaneo”.

A decir del presidente, es importante hacer la investigación, porque “es medir bien lo que está sucediendo; y esto no solo es para nosotros, o sea, es para todos… Entonces, lo que está mal… bueno, primero que no debe de haber bots, que no debe de haber robots, esto es una vil manipulación, pero eso se puede saber”, acotó.

El mandatario insistió en que “la única cosa que pido es que yo pueda ejercer mi derecho de réplica, nada más, porque no me voy a callar. Tengo yo que informarles también a los ciudadanos o dar mi opinión, y que todos actuemos bien y no nos extralimitemos, los mismos ciudadanos en las redes sociales, que todos podamos argumentar más que optar por los insultos”.

