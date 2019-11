Cierran la plaza de San Marcos en Venecia por nueva inundación; el alcalde pide donativos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este viernes la ciudad italiana de Venecia volvió a sufrir los estragos del fenómeno conocido como “agua alta”. La inundación provocó que fuera clausurada la emblemática Plaza de San Marcos.

⚠️Piazza San Marco è Chiusa⚠️ ⚠️Piazza San Marco is closed⚠️ pic.twitter.com/ppdlpiXa3P

Poco antes del mediodía la marea alcanzó el pico de 1.5 metros sobre el nivel del mar anegando la mayor parte del centro histórico.

Luigi Brugnaro, alcalde de Venecia, ordenó cerrar los accesos a San Marcos, donde el agua llegaba a la altura de la rodilla.

#AcquaAlta ⚠️ Ho dato dispisizione di chiudere Piazza San Marco ⚠️San Marco Square is closed pic.twitter.com/ppt0OdpO4t

El martes por la noche el gobierno italiano declaró el estado de emergencia cuando el nivel del agua alcanzó los 1.87 metros. Y asignó 20 millones de euros para reparar los daños más urgentes.

En su cuenta de Twitter, el alcalde Brugnaro solicitó donaciones para que Venecia “vuelva a brillar”.

#Venezia è un orgoglio di tutta l’Italia, #Venezia è un patrimonio di tutti, unico al mondo. Grazie al Tuo aiuto tornerà a splendere. c/c intestato a: Comune di Venezia-Emergenza acqua alta Causale: contributo emergenza acqua IBAN: IT 24 T 03069 02117 100000 018767 BIC: BCITITMM pic.twitter.com/xln9o8LvIb

Calculó en cientos de millones de euros los daños y culpó al cambio climático de la marea alta.

El líder del partido opositor derechista Liga, Matteo Salvini, visitó Venecia este viernes y exhortó a aunar esfuerzos para completar el proyecto Mose contra inundaciones, que el gobierno prevé terminar en 2021.

La Lega è pronta con due proposte concrete per il funzionamento del Mose e per un contributo straordinario, veloce, immediato, per il territorio. pic.twitter.com/ZiOAYZdmuL

— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) November 15, 2019