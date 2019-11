Jorge, fuiste tan poco valorado: Matías Almeyda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El exentrenador de las Chivas del Guadalajara, Matías Almeyda, expresó sus condolencias, su admiración, respeto y agradecimiento a Jorge Vergara, el propietario del club tapatío quien falleció este viernes en Estados Unidos.

“Hoy es un día muy triste para mí porque se fue uno de los genios que conocí”.

Almeyda, quien como director técnico consiguió la etapa más exitosa de las Chivas en la época de Jorge Vergara, publicó una emotiva carta en sus redes sociales para despedirse del directivo responsable de traerlo al futbol mexicano.

“Tengo un millón de recuerdos, de los cuales todos son lindos. Te pude conocer como líder, como un papá que aconseja a su hijo, como cocinero y como dueño. Mantuviste siempre ese corazón humilde que te hizo diferente. Cada momento vivido quedará en mi corazón por el resto de mi vida”.

Matías prosigue: “Te admiré y tuve la suerte de compartir muchísimas cosas contigo, futbolísticas y extra futbolísticas, éstas me marcaron por y para siempre. Fuiste una persona que intentaba cambiar una mentalidad, yo fui el loco que te siguió y no me arrepiento de haber hecho ese camino. Fuiste tan poco valorado por muchos que aparte del futbol y tu empresa querías educación. Eso sólo lo hacen las personas que ven más allá.

“Gracias por haberme dado trabajo y por intermedio de él conocer el maravilloso mundo que es Chivas. Te admiro y te respeto. Descansa en paz Jorge”.

En su ciclo con las Chivas, Almeyda ganó cinco campeonatos: dos Copa Mx, una Supercopa Mx, una Concacaf Liga de Campeones y un título de Liga Mx.

Este viernes, los clubes de la Liga Mx, la Federación Mexicana de Futbol y el gremio futbolístico en general se unió a la pena que embarga a la familia Vergara.

Incluso, el presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Yon de Luisa, dijo que habló con directivos de la Concacaf con la idea de guardar un minuto de silencio previo a los juegos que la selección de México disputará contra Panamá y Bermudas en la llamada Nations League.

