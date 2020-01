Al estilo del morenovallismo, detienen en Puebla a opositor al PIM

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– Miguel López Vega, un líder social y opositor al Proyecto Integral Morelos (PIM), fue detenido ayer cuando salía de una reunión de la secretaría de Gobierno de Puebla, en la capital de esa entidad.

El Frente de Pueblo en Defensa de la Tierra y el Agua en Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPTDA), informó que la detención de López Vega ocurrió cuando salía de un encuentro con Víctor Flores Báez, director general de Gobierno de Puebla, por agentes de la Fiscalía estatal escoltados por hombres armados no identificados.

Las gestiones de López Vega y otros campesinos consistían en formalizar la recuperación del sistema normativo de usos y costumbres en la comunidad Zacatepec, donde se votó al respecto el pasado 19 de enero, y la detención ocurrió cuando terminaban de comer frente a la Secretaría de Gobierno, en el centro de Puebla capital.

El episodio es idéntico al operativo con el que, en abril de 2014, fue detenido Juan Carlos Flores Solís, uno de los dirigentes del FPDTAMPT, cuando salía de una reunión en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, también ahí, en el centro de Puebla y más o menos a la misma hora.

El dirigente social, quien es representante comunitario del pueblo de Santa María Zacatepec, Puebla. En un comunicado, el FPDTAMPT expresó:

“Nuestro compañero se ha mantenido firme en la lucha contra el Proyecto Integral Morelos y por la defensa de la vida desde hace 10 años. Desde 2017, siendo representante Comunitario, ha exigido la cancelación del Proyecto de descarga de aguas residuales de Ciudad Textil, Huejotzingo en el río Metlapanapa. Recientemente trabajó junto con su pueblo para recuperar el sistema normativo interno y llegar a las elecciones por usos y costumbres en su comunidad”.

“AMLO ha continuado la imposición”

La resistencia de la organización al PIM, así como a otros megaproyectos en la zona del volcán, ha sido descalificada por el presidente Andrés Manuel López Obrador que, para imponer el proyecto, iniciado en el sexenio de Felipe Calderón, ha convocado a consultas ilegales y en la primera de estas, en febrero de 2019, ocurrió el asesinato de Samir Flores Soberanes, dirigente social de Amilcingo, Morelos.

“Hasta el momento, AMLO ha continuado la imposición del PIM, impulsando consultas ilegales amañadas y respaldando a las autoridades que llevan a cabo estas consultas.

“Ha impuesto el PIM, incluyendo en esas ‘consultas’ al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y a la Guardia Nacional como método coercitivo para provocar miedo. Es importante mencionar que la Guardia Nacional también ha estado presente en la construcción del corredor de aguas residuales de Ciudad Textil que atraviesa Zacatepec, evidenciando la militarización que vive el país”, precisó el FPDTAMPT en un comunicado.

Y es que el activismo de Miguel López en los últimos años se ha concentrado, entre otros procesos, en el rechazo a la mencionada descarga.

“Siempre hemos mantenido una postura de diálogo, pero, por su parte, el gobierno federal y estatal han respondido con violencia, con gases lacrimógenos, con balas de goma, con la Guardia Nacional, y ahora con el secuestro de nuestro compañero Miguel”.

“El gobierno de Barbosa ha lanzado un comunicado diciendo que están abiertos al diálogo, pero con los hechos demuestran lo contrario, sólo nos traicionan una y otra vez, nos engañan y abusan de nuestra dignidad”, expresó la organización.

La exigencia del Frente de Pueblos es para que se dé la liberación de López Vega y se expresaron una vez más su disposición al diálogo, no sin antes considerar:

“El cambio verdadero no llegó ni a Puebla, ni al país, es sólo un engaño más para nosotros, Miguel Barbosa representa los mismos intereses que los que representó Rafael Moreno Valle, pues hoy su postura y respuestas ante las problemáticas en nuestros pueblos son las mismas, aunque prometieron no más presos políticos, el estado no ha sido garante de nuestros derechos, por lo que estamos dispuestos a conquistarlos a tomarlos a ejercerlos y caminar hacia la autonomía y organización comunitaria que son la única respuesta ante la situación que vivimos como pueblos originarios y como sociedad”.

Comentarios