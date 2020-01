AMLO llama a resolver conflicto en la UNAM mediante el diálogo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para que resuelvan por la vía del diálogo los conflictos existentes en diferentes planteles de esa casa de estudios.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario señaló que respeta la autonomía universitaria, por lo que lo único que puede hacer es una recomendación y esa es que haya diálogo, que se pongan de acuerdo las partes en conflicto.

“Todo se puede resolver si se dialoga, si se llegan a acuerdos. Si no se usa la fuerza, si hay tolerancia”, subrayó.

Según el mandatario, en toda democracia hay manifestaciones de protesta, brotan conflictos y México no es la excepción.

En una dictadura, dijo, no se mueve ni la hoja de un árbol. Además, prosiguió, cuando hay protestas éstas son en silencio, con los dientes apretados, nadie se puede manifestar.

López Obrador aclaró que, en una democracia, en cambio, hay libertades, todos tienen derecho a manifestarse, a opinar, a protestar. La única regla es hacerlo de manera pacífica, sin violencia.

“Nosotros luchamos por años, imagínense cuántas veces estuvimos aquí, en el Zócalo. No hay ninguna organización en México y, a lo mejor en el mundo, que haya hecho tantas manifestaciones en la plaza principal del país y siempre de manera pacífica. Y se avanza mucho, no hace falta la violencia, no es con la fuerza bruta, es con la razón y el derecho”, recordó.