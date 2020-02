Policías de la SSC acusan a director de la PA de “arrestos, acoso sexual y laboral”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), identificados como “Movimiento Rolando Aldana”, convocaron a una manifestación este martes 4, en la Glorieta de los Insurgentes, para dar a conocer la problemática laboral que enfrentan con el director general de la Policía Auxiliar (PA), Lorenzo Gutiérrez.

En una denuncia difundida en redes sociales, los policías señalaron que padecen “arrestos, acoso sexual y laboral” por parte de dicho funcionario.

Aunque no especificaron fecha ni hora, los convocantes a la marcha informaron que se reunirán con el titular de la SSC, Omar García Harfuch, “y le plantearemos lo que vivimos a diario, activos y pensionados”.

De igual manera, detallaron que ya dieron vista a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “para que por desacato destituyan de su encargo al propio secretario de la ssccdmx, director general de la H. Policía Auxiliar Lorenzo Gutiérrez y su concubina Talia alba Ortega”.

También pidieron su “inhabilitación”, por parte de la Contraloría de la Ciudad de México, “por sus conductas antijurídicas al no acatar la sentencia de la Sala del Tribunal de Justicia Administrativa de la Cdmx, por haber cambiado de servicio y de salario al doctor Gildardo Justo”, elemento de la PA reconocido en 2017 por los diputados, por su desempeño y preparación académica.

“Hoy le trataron de pagar el seguro médico por la cantidad de $306 mil pesos, cuando de acuerdo a la Sentencia del Tribunal de Justicia Administrativa, se deben basar en el salario que tenía que eran $22 mil mensuales”, se lee en el escrito.

Los convocantes pidieron a las personas participantes en la manifestación que lleven sus pancartas donde expongan por escrito su problema laboral.

Y advirtieron: “Si no encontramos solución con el secretario, los esperamos el miércoles 5 de febrero a las 11 horas en el Zócalo, junto a la puerta de acceso a la oficina de Claudia Sheimbaun (sic), para abordarla y encararla, decirle que tiene por subordinados a unos analfabetas, porque hoy estando presente el director jurídico de la H. Policía Auxiliar, públicamente dijo que NO sabía de la sentencia, que apelaron en julio que pend… Jo es, no está enterado ni de su trabajo, a (sic) pero cobra un salario altísimo”.

La convocatoria cierra con el llamado: “Tod@s a la Glorieta de los Insurgentes”. Firma “Movimiento Rolando Aldana”.

