“Aves de presa”: Harley Quinn y su vida sin “El Guasón”

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– En la cinta Aves de presa (y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn), la actriz Margot Robbie repite como la villana Harley Quinn, personaje que conocimos cinematográficamente gracias a Escuadrón Suicida (2016) de David Ayer.

En esta ocasión, Quinn se topará con tres personajes antagónicos, súper heroínas de origen, con quienes deberá unir fuerza para acabar con un villano perverso y narcisista de Ciudad Gótica llamado Roman Sionis (Ewan McGregor) y con su mano derecha Victor Zsasz (Chris Messina). Las poderosas mujeres en cuestión son Huntress (Mary Elizabeth Winstead), Black Canary (Jurnee Smollett-Bell) y Renee Montoya (Rosie Perez).

Aves de presa (y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn) es dirigida por Cathy Yan, con guion de Christina Hodson. La película es producida por la misma Robbie, junto a Bryan Unkeless y Sue Kroll. Walter Hamada, Galen Vaisman, Geoff Johns, Hans Ritter y David Ayer fueron productores ejecutivos.

El título original en inglés es Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn.

La anti-heroína y su historia

Con respecto a su personaje, Margot Robbie comenta:

“Lo más emocionante para un actor es tener elecciones con tu personaje, y realmente puedes hacer lo que sea cuando interpretas a Harley Quinn. Con algunos papeles, puedes reaccionar de uno o dos modos; con Harley, son más como veinte, y todos tienen sentido para el personaje. Es muy liberador y creativamente estimulante”.

Así pues, desde que Robbie filmaba Escuadrón Suicida, en donde interpretó por primera vez a Harley Quinn, sabía que no iba a poder soltar al personaje tan fácilmente, pues todavía había mucho que podía explorarse en la pantalla.

Parte de esa exploración de la que habla Robbie la llevó a plantearse: ¿Cómo será Harley sin alguien que la cuide? Y la respuesta fue rodearla de un grupo de chicas: “…Siempre ha sido parte de mi vida tener a un grupo de amigas que hacen todo juntas”.

Dice Robbie:

“Somos una mezcla de personalidades, pero todas nos amamos a pesar de ser tan distintas. Eso me atrajo a desarrollar una historia para Harley con las Aves de presa, un grupo único, pero que se complementa, especialmente en sus estilos de pelea. Juntas son todas las piezas del rompecabezas”.

Hay que recordar que cuando conocimos a Harley en Escuadrón Suicida, tenía una relación tóxica con El Guasón (Jared Leto); ahora, en esta nueva cinta, Harley Quinn deberá cuidarse sola, pues ya rompió los lazos que la ataban al susodicho.

Para materializar su sueño, Robbie contactó a la guionista Christina Hodson, quien relata:

“Margot y yo nos enamoramos con col rizada, pizza y mimosas en el verano del 2015. Me contó sobre su sueño de hacer una película de Harley Quinn/pandilla de chicas. Estuvimos de acuerdo en el tono, habría que mantenerlo divertido y hacer algo atrevidamente diferente en el mundo de las películas de superhéroes. Ambas amamos esas películas, pero queríamos probar algo un poco distinto, no lineal, lleno de acción, pero también con mucho humor”.

Por su parte, Robbie asienta:

“Christina y yo nos llevamos bien apenas nos conocimos y vamos a ser amigas para siempre. Es una genio. Tenía muchas ideas que no encajaban aún, como esta relación o ese cuadro de los cómics, este personaje de aquí, esa trama de allá. Ella halló el modo de entretejerlo todo y convertirlo en algo que reflejara la personalidad de Harley y que fuera en la auténtica voz de Harley”.

Para hacer esta historia de Harley Quinn se inspiraron en varios cómics de DC, como la serie New 52, cuando Harley está sola y no con El Guasón. Para Black Canary optaron por Dinah Lance, hija del original superhéroe del mismo nombre con el grito asesino, pero que todavía duda en dar esa nota alta.

Por otro lado, les gustó la versión de la detective de policía, Renee Montoya, que podía pasarse de ruda y a veces estorbarse, y sintieron que Huntress, con su trágica historia era ideal: solitaria, enigmática y reacia a la interacción social.

Una vez que tuvieron armado a su equipo en pantalla, Robbie se juntó con los productores Bryan Unkeless y Sue Kroll, y los tres, en conjunto, encontraron a su directora en Cathy Yan, descubierta en Sundance. Señala Yan:

“No pude pedir a un equipo creativo más comprensivo, fueron increíbles. Sé que fue una travesía muy personal de muchos años para Margot, así que me sentí honrada de ser parte de ello. Y estaba muy involucrada activamente como estrella y productora, lo que fue asombroso”.

La directora también se sintió conectada al mundo de Harley y las Aves de presa:

“De pequeña amaba Ciudad Gótica. Cuando leí el guion de Christina, aprecié cómo lo transformó y el espíritu de su narrativa, así como el estilo y actitud de los personajes. Son luchadoras audaces, además de que Harley está descontrolada, lanza bombas y toma decisiones terribles; sus imperfecciones la vuelven cercana y muy divertida, y todo estaba ahí en papel”.

A su vez, el productor Bryan Unkeless expone lo siguiente:

“La historia tiene lugar en las crueles calles de Ciudad Gótica. no la versión inspirada en Manhattan, sino la de los barrios externos donde prosperan sus sórdidas entrañas.

“Todo se trata de actitud, contada a través de la mirada de Harley Quinn y todo lo que representa: Su burda perspectiva, su vulgar exuberancia, y su energía alocada, cruel y subversiva que siempre es impredecible. Junta todo con este ecléctico grupo de mujeres realmente poderosas llevadas al límite y que deben formar una alianza (aunque floja) no sólo para hacer lo correcto, sino solamente para sobrevivir al día”.

Cabe mencionar que la cinta se desarrolla en 24 horas.

Aves de presa (y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn) se estrenó en cartelera comercial este 7 de febrero.

