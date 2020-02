Caso migrantes: Hay hipocresía de Segob: Muñoz Ledo; Delgado refuta: se cumple con la ley

TAPACHULA, Chis. (apro).- El diputado federal Porfirio Muñoz Ledo sostuvo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador “no tiene por qué hacerle caso” a Donald Trump en el sentido de sellar la frontera sur mexicana y consideró que México está obligado, por la Constitución y tratados internacionales, a permitir el paso migratorio con debido registro.

“México no tiene por qué hacerles caso (a Estados Unido); es un asunto muy delicado. Nosotros estamos obligados por la Constitución del país, artículos y por tratados internacionales a dejar pasar a los migrantes mediante registro, verificando que no sean criminales o no estén sometidos a un juicio. Y a eso vengo, a defender mi tesis”, lanzó Muñoz Ledo en Tapachula.

De hecho, en su propia cuenta oficial de Twitter, el legislador fijó su postura migratoria luego que semanas atrás criticó las acciones del gobierno federal al señalar que la Guardia Nacional operó de manera sistemática contra los migrantes.

México no tiene por qué hacer caso a Donald Trump, la migración es un asunto muy delicado. Nosotros estamos obligados por la Constitución y tratados internacionales a permitir el paso migratorio previo registro. — Porfirio Muñoz Ledo (@PMunozLedo) February 10, 2020

Muñoz Ledo y una comisión legislativa llegó este lunes a Tapachula para sostener una reunión con las autoridades migratorias y visitar la Estación Migratoria Siglo XXI, un albergue para niños y adolescentes, y para dialogar con autoridades locales, activistas y defensores de derechos humanos de diversas organizaciones civiles.

Para reforzar su tesis, el impulsor de la autollamada “cuarta transformación” indicó que ya presentó un proyecto de reforma constitucional.

“El artículo 110 de la Constitución es claro, dice que todas las personas tendrán derecho a salir, moverse o entrar al territorio nacional, con toda claridad”, dijo.

Muñoz Ledo lamentó que haya “una hipocresía” en la frontera sur de México, pues siempre “les hemos hecho el favor a los americanos, pero bajita la mano.

“Ahora Trump, tiro por viaje, nos ordena que no los dejemos pasar. Su última declaración es terrible, porque hay un acertijo: dice que México le está haciendo el favor, pero no dice cómo, eso es lo que vamos a descubrir aquí. Yo sostengo que es una hipocresía lo que está haciendo las autoridades mexicanas”, indicó.

Destacó que la Guardia Nacional no se creó para perseguir migrantes, sino delincuentes.

Esta mañana inició el recorrido que diputadas y diputados realizan en Tapachula, Chiapas, con el fin de conocer de primera mano la situación migratoria en esa zona del país. #RecorridoTapachula pic.twitter.com/adunI0xti8 — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) February 10, 2020

En esta misma comisión participan Mario Delgado Carrillo, presidente de la Junta de Coordinación Política, y la diputada federal Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

“El motivo de nuestra visita es evaluar la situación acá, en la frontera. Queremos ver, de manera directa, el trabajo que ha hecho el gobierno mexicano, distintas instituciones, ante las distintas oleadas de migrantes que hemos tenido, desde principio de año con mayor intensidad, desde el año pasado. Queremos ver cómo se ha venido trabajando, dijo Delgado.

Agregó que México es un país donde se respeta la ley, se protegen los derechos humanos y se quiere tener una migración ordenada.

Y, contrario a la opinión de Muñoz Ledo, Delgado dijo que el trato a la última caravana de migrantes “fue una disposición del gobierno mexicano a tratar con respeto a todos los migrantes y a que se cumpla la ley, porque luego hay mucha confusión”.

“Se piensa que la ley dice que todo mundo pase como si no hubiera nada. No. Tiene que haber un registro, tiene que haber orden en la migración para que, precisamente se les pueda dar un trato respetuoso”, soltó el diputado.

En México se respeta la ley 📜, se protegen derechos humanos y se busca tener una migración ordenada 🎒, afirmó el dip. @mario_delgado, durante un recorrido por la Estación Migratoria Siglo XXI, en Tapachula, Chiapas. #RecorridoTapachula ℹ https://t.co/vtKTXb6pxv pic.twitter.com/qCHSnMnK6g — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) February 10, 2020

Angélica Rojas Hernández señaló que actualmente hay distintas disposiciones en la ley y se están dando, como nunca antes, oportunidades para los migrantes de solicitar su estancia como refugiados.

“Sabemos que la migración no se va a poder detener, es algo que existe en todo el mundo, pero que en lugar de que prevalezca esta visión de muros, prevalezca la idea del desarrollo regional, algo que incluso está empezando a aceptar el gobierno de los Estados Unidos, a partir de que México lo ha impulsado”, indicó la legisladora.

“Venimos a conocer mejor el problema. Venimos a tratar de entender mejor el problema, y venimos, por supuesto, también, a partir de esta visita, a ver cómo, desde la Cámara de Diputados, podemos contribuir”, señaló Rojas.

Expuso que con esta visita se trata de generar una mejor colaboración interinstitucional, no solamente entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo federal, sino también hacia los órdenes locales: Congreso y alcaldes.

Notas relacionadas:

Comentarios