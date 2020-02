Presidencia debe entregar informe sobre bots usados contra la prensa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ordenó a la oficina de la Presidencia de la República entregar el informe completo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) sobre los “bots” asociados al uso del hashtag #PrensProstituida.

En comunicado, el Inai precisó que un particular solicitó dicho informe, pero la oficina presidencial se declaró incompetente para atender la petición e indicó que no estaba obligada a tener el soporte documental respectivo. Además, pidió dirigir la solicitud a la SSPC. El particular se inconformó ante el organismo de transparencia.

“Cada ataque a la prensa representa una posibilidad de que esté en riesgo la integridad de los o las periodistas involucrados. Además, se coarta la libertad de expresión de la población y se afecta gravemente la democracia. Por eso es importante garantizar el acceso a la información pública sobre el tema”, subrayó el comisionado Joel Salas Suárez.

Destacó que actualmente los periodistas no sólo tienen que lidiar para proteger su trabajo por la desinformación de los bots, sino del hostigamiento que puede provenir de las propias redes sociales.

Si un periodista hace preguntas incómodas al presidente de la República, dijo, su nombre su vuelve tendencia, recibe insultos y se orquesta una ofensiva digital en su contra, y si el cuestionamiento es hecho por una mujer periodista, la saña es mayor, como ocurrió recientemente con las preguntas sobre los feminicidios que hizo la activista y periodista Verónica Villalvazo, “Frida Guerrera”.

En su ponencia sobre el análisis del caso, Salas Suárez dio la razón al particular, porque otras unidades administrativas de la oficina de la Presidencia de la República cuentan con atribuciones para conocer lo solicitado. Además, apuntó, se infiere competencia concurrente con la SSPC.

“Los bots son una de las principales tendencias en la comunicación digital. Muchos usuarios no saben lo que son y desconocen su poder para influir en la opinión pública, mediante la difusión de desinformación y propaganda. Algunos bots se usan para inflar la cantidad de seguidores en las redes sociales, pero también son una herramienta efectiva para difundir información que puede ser falsa o manipulada deliberadamente”, puntualizó.

Por ello, el pleno del Inai ordenó revocar la respuesta de la oficina de la Presidencia de la República y le instruyó a entregar el informe completo de la SSPC sobre los bots asociados al uso del hashtag #PrensaProstituida.

