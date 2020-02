Propuestas para comité que elegirá consejeros del INE enredan a la CNDH y Jucopo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados tuvieron un desacuerdo para la integración del comité técnico que evaluará a los candidatos a los cuatro nuevos integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

Por la tarde, a las 15:21 horas, la Jucopo recibió de la CNDH sus propuestas para designar a Carla Humphrey y John Ackerman como integrantes del Comité Técnico de Evaluación (CTE) en el proceso de elección de consejeros del INE.

Humprey, exconsejera electoral del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal (2006-20013), declinó la propuesta casi de inmediato bajo el argumento de que buscará la candidatura a una de las cuatro posiciones como consejera de INE.

Por su parte, el investigador de la UNAM, Ackerman, aceptó la propuesta “con orgullo”, en un mensaje en Twitter, además de señalar las aptitudes que le caracterizan para ocupar el cargo honorario: Experiencia directa en luchas ciudadanas contra el antiguo régimen; autonomía absoluta de los consejeros actuales; compromiso con luchar sin tregua para arrancar de raíz el sistema de fraude institucionalizado y establecer una verdadera democracia en México.

Pero la CNDH rectificó lo que el presidente de la Jucopo, Mario Delgado, dio a conocer en su cuenta de Twitter: “Me permito informar que hemos recibido en la Junta de Coordinación Política las propuestas de la CNDH para integrar el Comité Técnico de Evaluación para seleccionar a los consejeros electorales del INE. La C. Carla Astrid Humphrey Jordan y el C. John Ackerman”.

Me permito informar que hemos recibido en JUCOPO de @Mx_Diputados las propuestas de la @CNDH para integrar el Comité Técnico de Evaluación para seleccionar a los consejeros del @INEMexico: la C. Carla Astrid Humphrey Jordan y el C. John Mill Ackerman Rose

— Mario Delgado (@mario_delgado) February 26, 2020