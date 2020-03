El coronavirus representa una “emergencia nacional”: Alfonso Romo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras admitir que el coronavirus representa una “emergencia nacional”, el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, advirtió que el gobierno federal no aceptará “burocracias” para atender esa crisis y sus efectos en la economía.

“Estamos en emergencia nacional, no podemos estar con que el permiso salió o no salió. El gabinete ha cerrado filas y estamos preparando un plan para acelerar todo lo que ya está aprobado, que por trámite está parado. No podemos aceptar que se pare nada, porque estamos viviendo una emergencia nacional e internacional”, subrayó.

De acuerdo con el funcionario federal, se ha reunido con los distintos secretarios de Estado para pedirles la eliminación de las barreras burocráticas que impiden la eficaz aplicación de los recursos públicos.

“Nos hemos sentado con varios secretarios, porque al elefante reumático lo tenemos que volver un caballo de carreras. No podemos aceptar burocracias”.

Añadió: “Esto no lo controlamos. Lo que sí sabemos es que hay un impacto económico severo con el anuncio de China, que entra en recesión, y va a haber un reacomodo de las cadenas de valor. Eso sí sabemos, entonces lo que tenemos que ver es cómo captamos esas oportunidades para México”.

En rueda de prensa, a la que también asistió el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, el jefe de la Oficina de la Presidencia aseguró que en estos días “hemos recibido muchas visitas de banqueros de inversión, de bancos, de compañías industriales y tecnológicas, porque están pensando en reacomodar sus cadenas de valor”.

Finalmente, adelantó que el anuncio de inversiones en el sector energético se retrasará hasta dos semanas y media.

“Ahorita estamos en proceso de revisión interna, estamos incorporando los proyectos de inversión, esos se los pasamos a la Secretaría de Energía. Estamos platicando cuál va a ser el plan en generación de energía, en transmisión, qué va a pasar en Pemex; esperamos hacer el anuncio en dos semanas. Queremos hacer algo muy bien hecho y bien consensado por todas las partes, no a las carreras”.

Comentarios