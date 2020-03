Notimex y Sindicato cruzan versiones sobre legalidad de la huelga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SUTNotimex) y la Agencia de Noticias del Estado Notimex se pronunciaron, de manera contraria, sobre la audiencia incidental celebrada este martes en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA).

Dicha reunión entre las partes, sindicato y empresa, se convocó para analizar las 34 impugnaciones interpuestas por la dirección de Notimex.

Según una nota difundida después de las 20:00 horas por el SUTNotimex, “la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se reserva fallo sobre huelga”. Y, a las 18:45 de la noche, Notimex publicó en su portal una nota informativa al respecto, intitulada: “JFCA acepta analizar las irregularidades presentadas por Notimex”.

La versión del SUTNotimex es que este martes 3 de marzo se llevó a cabo una audiencia incidental ante la JFCA donde el sindicato ratificó su declaración de licitud de las votaciones celebradas la semana pasada, en la que la mayoría de los trabajadores respaldó la huelga que estalló el 21 de febrero pasado.

“Se celebró una audiencia incidental donde el sindicato ratificó que se debe declarar la licitud de la huelga y las objeciones realizadas por la empresa que son sin fundamento y que su derecho de ofrecer pruebas está precluido (perdido, extinto o caduco) por no ofrecerlas en la diligencia de recuento, comentó el abogado Carlos Mendoza, representante del SUTNotimex”, señaló el sindicato.

“Asimismo, desmintió que la JFCA haya aceptado que hubo irregularidades en el proceso en el que los trabajadores de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano emitieron su voto de forma libre y secreta, como lo menciona la información publicada por la dirección de Notimex. De esta manera, las autoridades de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, así como de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pospusieron la audiencia donde se dará el resultado de la votación”, añadió.

Por su parte, Notimex publicó: “La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) se reservó la opinión sobre la existencia o no existencia de la huelga en la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex) y se comprometió a analizar las irregularidades denunciadas por la empresa.

“En una reunión convocada por la propia JFCA a la que asistieron ambas partes, se estableció que la autoridad analizará y revisará las 34 impugnaciones presentadas en tiempo y forma.

“El pasado 27 de febrero, trabajadores en activo y extrabajadores de Notimex participaron en un recuento para avalar o rechazar la huelga, pero la agencia impugnó la lista de votantes que realizó la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

“La inconformidad de Notimex se basa en que 34 personas con derecho a voto eran extrabajadores que ya no tenían relación laboral con la Agencia al haber firmado sus respectivas liquidaciones. Había también en esa lista personal de confianza y otros más cuyos contratos fueron temporales y por lo tanto ya habían vencido.

“En su momento, Víctor Fernández Peña, director jurídico de Notimex, acusó que la Junta no cumplió con la Ley Federal de Trabajo, pues ésta es muy clara al señalar que no podrán votar las personas que no estén en la condición de subjudice, es decir, con un juicio activo, pendiente de resolución, en este caso contra la Agencia.

“Notimex documentó recientemente el listado de extrabajadores que de acuerdo con la Ley estaban impedidos para participar en el recuento. Además de revelar su nombre, la Agencia estableció claramente las fechas en que terminaron su relación laboral y el monto de su liquidación”, reconoció.

