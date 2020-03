El coronavirus sigue mermando los mercados: peso registra su peor nivel en seis meses

CIUDAD DE MÉXICO (apro). — Fue un jueves negro para los mercados: el peso tocó su peor nivel frente al dólar en los últimos seis meses, al caer 1.94% respecto a la jornada anterior; mientras que la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró con un desplome del 2.44%.

En ventanillas bancarias, el billete verde se ofertó en 20.15 unidades; mientras que, en operaciones al mayoreo, se cotizó en 19.92 pesos, nivel no visto desde el 26 de agosto del 2019.

“La depreciación de la moneda nacional se dio a la par de un menor apetito por riesgo en los mercados financieros a nivel global, pues continúa la incertidumbre en torno a los efectos económicos de una posible pandemia de coronavirus”, señaló el análisis del Banco Base.

Al día de hoy, informó, se han confirmado un total que sobrepasa los 97 mil casos, de los cuales más de 17 mil están fuera de China.

Asimismo, de los casos 40 mil casos activos, 16% se encuentran en una situación crítica. En Estados Unidos, se registraron 20 nuevos casos en Seattle y 11 en Nueva York, mientras que en el Reino Unido y Suiza se reportaron las primeras muertes por coronavirus, lo cual también contribuyó con el nerviosismo de la sesión.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud también ha puesto énfasis en la gravedad de los brotes a nivel global. De hecho, hoy, el director de la organización dijo en una rueda de prensa que hay países que no están haciendo lo suficiente o no lo consideran un problema serio, agregando que no es un simulacro. También señaló que podrían nombrar los países que no están haciendo el esfuerzo suficiente para contener la crisis de salud.

En este contexto, al igual que la BMV, en Wall Street el índice Dow Jones retrocedió 3.58%; el Standard & Poor’s 500 cayó 3.39%; mientras que el índice tecnológico Nasdaq se desplomó 3.10%.

En el mercado cambiario, la situación es similar ya que divisas similares al peso como el rand sudafricano y el real brasileño, que se depreciaron en 2.37% y 0.81%, respectivamente. Por el contrario, el yen japonés y el franco suizo, divisas que se consideran refugio, se apreciaron 1.29% y 1.15%, respectivamente, mientras que el precio del oro se incrementó 1.98%.

“En la sesión del viernes se podrían observar movimientos en los mercados financieros, en función de los datos de creación de empleo que se publicarán en Estados Unidos. También se publicará la balanza comercial de enero en Estados Unidos, en donde será clave observar si desde ese mes hubo una disminución del flujo comercial con China ante el inicio de la crisis del coronavirus en ese país”, adelantó el Banco Base.

