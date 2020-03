Coronavirus: México, sin escapatoria

WASHINGTON (Proceso).– La contracción económica global generada por la pandemia del coronavirus alcanzará a México y provocará una caída de por lo menos 1% del PIB este año y dejará en 22 unidades al peso en su cotización frente al dólar estadunidense, vaticinan expertos financieros.

Damian Fraser, director general de Miranda-Partners, consultoría de análisis económico y político, y Douglas Porter, economista en jefe de BMO Capital Markets, firma líder de asesoría financiera en la región norteamericana con sede en Canadá, no ven escapatoria para México.

En entrevistas telefónicas, ambos explican que frente a la pandemia del covid-19 o coronavirus el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no tiene alternativa más que tomar medidas para evitar el contagio, con costo alto para la economía.

“No hay manera de combatir al coronavirus sin pegarle a la economía. No puedes proteger la salud económica y la de las personas al mismo tiempo; tienes que escoger qué es más importante. En cualquier país –China, Estados Unidos o México– la gente es la prioridad”, dice Fraser.

Este consultor financiero y político asegura que por la pandemia del covid-19 y por las acciones que han tomado Estados Unidos y otros países para contenerla, las exportaciones y el nivel de consumo de México sufrirán una sacudida importante e inevitable.

“Lo más probable es que México instrumentará medidas como las que se están tomando en otras partes del mundo, eso implicaría una reducción negativa en el crecimiento del PIB que podría ser de 1 y 2% para 2020”, acota Fraser.

El viernes 13, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decretó “estado de emergencia nacional” en su país al inyectar liquidez por 50 mil millones de dólares a la economía y flexibilizar leyes fiscales y laborales para prevenir la propagación de la pandemia.

Aunado a la declaratoria de Trump, suspendió la llegada de vuelos y transporte turístico procedente de 26 países europeos, exceptuando a Inglaterra e Irlanda, y ordenó la instrumentación de restricciones de entrada de personas en las fronteras norte y sur.

Notas relacionadas:

Medidas drásticas

En casi todos los 50 estados de la Unión Americana se cancelaron ya actos multitudinarios, conciertos, mítines políticos, actividades deportivas, parques de diversión y se cancelaron clases por dos o tres semanas en 10 mil escuelas.

De extenderse la pandemia hasta el segundo trimestre de 2020, los efectos económicos negativos y la caída en el precio del petróleo provocarían serios problemas macroeconómicos en Estados Unidos, afectando a México y Canadá, calcula Porter.

Al temor por la pandemia y el lastre económico que implica, el economista canadiense asegura que hay que agregarle otro factor macroeconómico peligroso, aunque manejable: la caída del precio del barril de petróleo en los mercados internacionales.

Las últimas dos semanas fueron devastadoras para la economía mexicana, la guerra petrolera entre Arabia Saudita y Rusia, que aumentaron su producción, provocó pérdidas históricas en los mercados bursátiles del planeta y el precio del barril de la mezcla mexicana bajó hasta 25% y llegó a colocarse en 24.43 dólares.

“Debemos entender y asumir la realidad de que el precio del petróleo continuará siendo bajo durante la primavera y seguramente hasta el verano; posiblemente con un precio promedio de 40 dólares por barril este año, y de 50 para 2021”, argumenta Porter.

En Estados Unidos –donde Trump minimizó los efectos negativos del coronavirus, del que ni siquiera quería mencionar por su nombre y al que llamaba “infección extranjera”–, el gobierno federal asumió la realidad y aplicó medidas extremas.

Los contagios

Al cierre de esta edición, en Estados Unidos –con una población de más de 331 millones de habitantes– se habían registrado 41 muertes por covid-19 y mil 700 dieron positivo al coronavirus en 42 de sus 50 estados.

El director general de la consultoría Miranda-Partners no escatima en sus proyecciones para insistir en que a México, más que el desplome del precio del petróleo en los mercados energéticos internacionales, lo afectará notablemente la pandemia.

El analista y consultor financiero y de temas políticos, que lleva muchos años en México, afirma que “sería improbable” que el gobierno de López Obrador no tome medidas similares a las de Trump, tomando en cuenta que el país está bastante integrado económicamente con Estados Unidos.

“Golpeará a las cuentas públicas del gobierno, este va a dejar de recibir dinero, parcialmente por el tema del petróleo, aunque tienen un Fondo de Garantías Petroleras, pero le va a afectar a las finanzas de Pemex y el año que entra, si deciden tomar de nuevo del fondo, tendrá un precio mucho más abajo que el del año anterior”, añade Fraser.

La pandemia del covid-19 y la contienda petrolera entre Moscú y Riad se hizo sentir también en la cotización del peso dentro de los mercados cambiarios.

–¿El peso continuará en picada en su cotización con el dólar por el coronavirus y el precio del petróleo? –se pregunta al experto.

–Es probable que se mantenga porque es seguro que el Banco de México ya no va a bajar las tasas de interés y eso permitirá al peso mantenerse en esos niveles de 22. No creo que vayamos a tener más devaluaciones, pero dependerá propiamente de la severidad del coronavirus en México, que no lo hemos visto todavía, responde.

La solidez de la economía estadunidense no la hace invulnerable a los efectos negativos del covid-19, y la de México es endeble.

“La desaceleración económica por estos dos factores va a reducir los ingresos que recibe el gobierno mexicano por el petróleo y los impuestos que están vinculados con la actividad económica del país”, aclara Fraser.

En lo inmediato, dice el consultor financiero y político, “si México no toma tantas medidas para reducir el contagio, tal vez la economía tenga un crecimiento de cero, similar al del año pasado”.

Según los cálculos de este experto, los primeros tres meses de 2020 correrán limpios del efecto económico por el coronavirus, pero a partir de abril comenzará la contracción del PIB mexicano, porque López Obrador no tiene otra salida que aplicar medidas.

“Es muy probable que en los próximos 10 días México empiece a tomar medidas más agresivas para bajar el contagio del virus”, insiste.

Reforma tributaria

Entre muchas de las propuestas que han barajado varios sectores mexicanos, en especial el privado con intereses claros en prevenir la debacle económica por el coronavirus, se aventura la de una reforma tributaria.

Para Fraser, la reforma a las leyes de Hacienda no es la fórmula adecuada para darle una solución de corto y mediano plazos a las desavenencias macroeconómicas por la pandemia del covid-19.

“La reforma hacendaria no ayuda, esto es una crisis de corto plazo y una reforma hacendaria resuelve problemas de largo plazo. No va a ayudar de ninguna forma en estos momentos, donde no hay muchas salidas”, explica el director general de BMO Capital Markets.

Para el segundo trimestre de 2020 Fraser adelanta que la economía estadunidense registrará una fuerte reducción en el desarrollo del PIB, que se recuperará en el tercer trimestre y se solidificará en el cuarto.

–¿Esto quiere decir que si el gobierno mexicano adopta medidas en este momento como las de Estados Unidos frente al virus, evitaría la reducción en el desarrollo del PIB para este año? –se le cuestiona a Fraser.

–Estados Unidos tiene una enorme ventaja frente a México, y es que tiene una estabilidad fiscal, de su moneda, total y absoluta. Lo que significa que ellos pueden gastar, perdonar impuestos, pueden tomar muchas medidas para suavizar el impacto sin que se afecte a su moneda o implique un aumento a las tasas de interés.

“Lamentablemente México y países con una economía similar no se pueden dar este lujo.”

Nota relacionada:

Comentarios