ICC y OMS acuerdan movilizar a millones de empresas contra el Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La International Chamber of Commerce (ICC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunciaron un acuerdo para permitir a empresas de todo el mundo participar de manera plena en acciones para prevenir que se extienda el brote de coronavirus Covid-19.

En una declaración conjunta se dio a conocer este martes el acuerdo para el aprovechamiento de la red global de la ICC, integrada por más de 45 millones de compañías.

La colaboración entre ambas organizaciones facilitará los flujos de información, al distribuir entre las empresas los datos más recientes y fiables sobre el brote.

“Una acción temprana, valiente y efectiva reducirá el riesgo a corto plazo para los empleados, así como el coste a largo plazo para las empresas y la economía.

“Como prioridad inmediata, las empresas deberían estar desarrollando, actualizando, preparando o ejecutando los planes de continuidad del negocio”, señala.

Here are just some of the ways you could help prevent the spread of #Covid19 around the office.

From our staff, to yours.

🎬

Business tips here🔗https://t.co/JsaIiwJgCu pic.twitter.com/Zs3OWzF8nG

— ICC WBO (@iccwbo) March 16, 2020