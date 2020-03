En Colima investigan filtración de documento con datos de sospechoso de coronavirus

COLIMA, Col. (apro).- La Secretaría de Salud y Bienestar Social (SSBS) anunció que investigará el origen de la filtración de un documento médico, difundido en redes sociales y retomado por algunos medios de comunicación, que contiene datos confidenciales que revelan la identidad de un paciente sospechoso de estar contagiado de coronavirus.

Suscrito por el médico Andrés Vázquez Yáñez, epidemiólogo del Hospital General de Zona 10 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Manzanillo, con fecha 24 de marzo de 2020, el oficio está dirigido a la jefa de área del Laboratorio Central de Epidemiología, Clara Esperanza Santa Cruz Tinoco, a quien “se solicitan los ensayos confirmatorios de Covid-19” a la muestra de un paciente cuyo folio es 2020041788.

En algunos casos, el documento fue presentado en las redes sociales como evidencia de confirmación del primer caso de Covid-19 en Manzanillo, por lo que la SSBS desmintió ese supuesto y remarcó que sólo se trata de una solicitud que se envió a un laboratorio central en la Ciudad de México.

Tras indicar que la muestra será procesada en el IMSS, manifestó que el resultado lo anunciará la Secretaría de Salud, cuidando la identidad de las personas en apego a sus derechos y privacidad.

“Lamentamos que este tipo de documentos se filtren y generen confusión entre la población, además de revelar datos confidenciales. Estos documentos son del dominio del Sector Salud, por lo tanto, se aplicará una investigación para tomar las medidas correspondientes”, mencionó la dependencia.

Por su parte, el paciente aludido en la solicitud de prueba de Covid también difundió en redes sociales un video dirigido a sus “amigos, conocidos y gente de Manzanillo”, en el que se presenta y aclara que el documento no constituye un diagnóstico final.

“Lamentablemente alguna persona irresponsable del IMSS, sin ética profesional, ya sea del laboratorio o de donde haya sido, filtró esta petición violando el derecho a la protección de información personal, causando pánico en algunas personas de Manzanillo y preocupación a mis familiares y amigos”, apuntó.

Sin síntomas visibles de la enfermedad, el joven añadió: “Sólo quiero decirles que me encuentro bien, tomé las medidas de seguridad desde que estuve viajando y mucho antes de llegar a Manzanillo, me encuentro en aislamiento y quise hacerme la prueba para descartar si tenía o no; lamentablemente se fugó la información”.

Dijo que esa situación les ha afectado tanto a él como a sus familiares, pese a que no ha tenido contacto con ellos desde que llegó, y pidió a la gente que no se alarme, que él sigue en aislamiento.

El paciente, quien no precisó si procederá legalmente por la difusión de sus datos confidenciales, comentó que habló con el médico que firmó la solicitud de la prueba y éste le refirió que se está investigando quién filtró la información.

Según datos oficiales, hasta la fecha han sido confirmados en la entidad dos casos de Covid-19, en los municipios de Colima y Cuauhtémoc, y otras 17 muestras se encuentran en estudio.

