La desinformación y las “fake news” en un documental de HBO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El documental Posverdad: Desinformación y el costo de las fake news, dirigido por el estadunidense Andrew Rossi, analiza las consecuencias de las famosas “fake news” (noticias falsas) en las redes sociales de Estados Unidos y se estrenará este 31 de marzo a las 22:00 horas en HBO y HBO GO.

Este largometraje (producido por Brian Stelter, de CNN, para HBO) abarca distintos casos afectados por la desinformación, con acceso exclusivo a víctimas y autores de historias falsas, así como a expertos y periodistas que contextualizan el impacto de esas mentiras y reafirman la importancia del periodismo de calidad e investigación.

Es oportuno este séptimo filme del célebre Rossi, porque, por ejemplo, actualmente se difunde en las redes que el Covid-19 no existe o que fue creado en un laboratorio.

Aquí el destacado realizador pone en la mesa testimonios directos sobre los noticieros televisivos o de algunos canales de YouTube, pero enfatiza en las terribles consecuencias de las “fake news”, de como mucha gente las cree sin duda alguna y la desfachatez e inmoralidad de los que inventan esa información y las publican en las redes e internet sin arrepentimiento alguno.

Rossi, uno de los mejores documentalistas

Por supuesto, Rossi es el indicado para abordar este tópico. Es uno de los mejores documentalistas que incita a reflexionar en la pantalla.

Creó también el documental Page one: Inside the New York Times (Página uno: Dentro del New York Times, 2011) por el cual ganó diversos premios internacionales.

Ahí filmó cómo labora sus contenidos de investigación ese medio informativo y su paso al periodismo digital con el problema de la publicidad.

También estuvo al frente de Ivory Tower (Torre de marfil, 2014), sobre los desafíos que enfrenta la educación superior; Le Cirque: A table in heaven (Le Cirque: Una mesa en el cielo, 2007), donde sigue a la familia italiana del restaurante Le Cirque.

También produjo El evangelio según Andre, de Kate Novack, en torno al creador de Vogue.

Te recomendamos: “Aprende en casa por tv y en línea”, programa de la SEP para la cuarentena

Comentarios