Trabajadores del Metro desmienten dictamen de la FGJ sobre choque de trenes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Miembros del Sindicato Mexicano de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro desmintieron el dictamen que presentó la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina sobre el choque de trenes en la estación Tacubaya, ocurrido el 10 de marzo pasado.

En una videoconferencia, los trabajadores salieron en defensa del conductor y la reguladora del STC, y aseguraron que la investigación ha sido “totalmente manipulada” para descargar toda la responsabilidad en el personal más vulnerable.

La información que se ha presentado después del dictamen de la FGJ es “especulativa”, subrayaron, y denunciaron que la decisión de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, de no separar de sus funciones a los responsables de las áreas directamente involucradas, permitió que la investigación se diera “a puerta cerrada” con la dirección general y el personal que ella definió.

Eduardo Serrano, conductor del STC, declaró que el tren 33 que provocó el accidente tenía la estricta indicación de no circular, porque con anterioridad había presentado una falla en la baja de presión de la tubería de equilibrio, parte importante para el frenado neumático.

Sin embargo, comentó, la unidad entró en circulación debido a la escasez de trenes. “Es una pena que, en este caso, tanto la reguladora como el conductor estén con un pie en el reclusorio por falta de mantenimiento a los mismos trenes”, subrayó.

A su vez, Eduardo García, regulador del STC, explicó que cuando una unidad presenta fallas de manera repetitiva, el puesto central de control solicita al área de material rodante que sea intervenido en forma mayor, sin embargo, con tal de que se cumplan las vueltas prestablecidas, los trenes salen a circular.

Asimismo, detalló que la unidad que ocasionó el accidente ya había excedido el kilometraje permitido y era considerado un “Franky”, término que utilizan los trabajadores para referirse a las unidades cuyo mantenimiento mayor se realiza a través de otros trenes, porque no se cuenta con las refacciones necesarias.

“Nosotros pensamos que el hecho de que detengan a una persona no soluciona el problema. Sobre todo, porque dejan en la indefensión a los compañeros y a los usuarios”, agregó.

En el dictamen que la FGJ compartió el pasado martes, la fiscalía abrió una carpeta de investigación por homicidio doloso y lesiones contra el conductor de la unidad y la reguladora, a quienes responsabiliza del accidente en el que perdió la vida una persona y 41 resultaron lesionadas.

El regulador de la STC resaltó que el mantenimiento que se le dio al tren un día antes del accidente únicamente fue sistemático, es decir, un mantenimiento de sus partes menores. Sin embargo, reconoció que no cuenta con los documentos que confirmen sus palabras.

“Fue nada más de pasadita para que siguiera funcionando. Esto es por las presiones que sienten tanto el director de mantenimiento como el director de operaciones y los subdirectores, para que todo esté funcionando en apariencia bien, pero obviamente no lo está haciendo”.

Lo que se debe investigar, abundó, es por qué descendió la presión de tubería de equilibrio de una forma tan rápida y por qué no comenzó a funcionar el sistema de compresores.

“Eso es lo que realmente no sabemos. Ni siquiera nos avisan cuando se cambia un cable o se hace alguna modificación. Entonces, cuando agarramos un tren podemos ver el pupitre de conducción y los elementos de la cabina, pero todo lo que viene detrás no lo vemos, no sabemos en qué momento fueron modificados”, agregó.

Los miembros del sindicato de reciente creación –aún no reconocido por la directora del STC– mencionaron que les gustaría saber a dónde va a ir la inversión de 37 mil millones de pesos que se anunció para inyectarle al Metro, ya que para la línea 1 se van a dar 3 mil millones, pero esto no alcanza ni para comprar los trenes.

“Nosotros hemos solicitado que se requieren cambios de vías, señalización, una modificación completa en línea 1, pero no queremos que sea con esta administración, porque estamos cansados de denunciar corrupción”, subrayaron.

Explicaron que se están viendo estaciones “muy bonitas y modernizadas”, pero lo que ellos quieren es que se modernice el parque vehicular y se dé una buena capacitación a todos los trabajadores.

Los errores que se han cometido y que han resultado en accidentes, se deben en gran medida a que la capacitación tiene demasiados vacíos de información, es obsoleta y se ha disminuido en tiempo, recalcaron.

Sobre este tema, Eduardo Serrano comentó: “Estando en la línea se presentan muchas situaciones que en la misma capacitación muchas veces no se nos enseña, porque los trenes no tienen palabra de honor, fallan de cualquier cosa porque son equipos muy viejos”.

Continuó: “Yo me encuentro todos los días conduciendo trenes, tomo cualquier tipo de tren en la línea y estoy bajo ese riesgo. No sé qué día se me va a presentar una avería. Hay días en que no me toca a mí, pero les toca a otros compañeros, y todos tenemos el riesgo de estar bajo estas circunstancias”.

Finalmente, los trabajadores hicieron un llamado al gobierno de la Ciudad de México y al STC, para que abran los torniquetes y dejen el paso libre en apoyo de toda la gente que vive al día y no puede detener sus actividades, pese a las recomendaciones para prevenir el contagio de covid-19.

