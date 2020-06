Orishas retoman a Pablo Milanés en su nuevo disco

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Para el grupo cubano de hip hop y rap Orishas, la música es el reflejo de la alegría de los pueblos pero también un retrato de la realidad en la que vive la sociedad de cualquier país.

Conformados por Roldán González, “Ruzzo” Medina y Yotuel Romero, la historia de Orishas inició en Francia en el año 1999. Desde sus orígenes se atrevieron a mezclar los sonidos de la música cubana, son montuno, rumba y guaguancó, con rap. Su disco debut “A lo Cubano” (1999) es un referente en el estilo e inspiración de otras bandas, además de que los catapultó en su carrera a nivel mundial. De este primer material se desprenden éxitos como “A lo Cubano”, “Represent” y “537 C.U.B.A”.

Nacidos en Cuba, pero radicados en Miami, Florida, Estados Unidos, los integrantes tomaron el nombre de los Orishas de la religión yoruba, que significa los emisarios de Olodumare, o Dios Omnipotente. Ellos gobiernan las fuerzas de la naturaleza y los asuntos de la humanidad. En 1989, Merceditas Valdés grabó un disco homónimo.

Luego de su anterior sencillo “Ojalá pase”, al que quisieron silenciar de todas las plataformas digitales, el líder del ensamble Orishas, Yotuel Romero. nos comenta en entrevista para apro que ahora promocionan el tema intitulado “Ámame como soy yo”, un canto de libertad para todo el mundo.

“Nunca pensé hacer una canción así, me siento contento del resultado, que no sólo es en sonoridad, sino en el mensaje, llega al corazón de los ‘fans’ y de los que no son. Está llegando en un momento increíble por lo que estamos viviendo en el mundo, son de esas canciones que se convierten en un movimiento, en un himno al respeto y la tolerancia”, platica vía telefónica.

“Ámame como soy yo” surge como crítica a su propia falta de libertad de expresión y a la necesidad de “querernos como humanidad a pesar de nuestras diferencias de pensamiento”. En él cuenta con la colaboración de su esposa, la cantautora española Beatriz Luengo, además del violinista libanés Ara Malikian, radicado en España, quienes se apoyan en el trovador cubano Pablito Milanés (“Yolanda”), utilizando el estribillo de su mítica canción “Ámame como soy”. Yotuel vislumbra cambios en su patria:

“El sueño americano queremos que sea en Cuba, el sueño puede estar ahí sin tener que salir. Cualquier sueño debe ser abierto para todos en el mundo y no tengamos la necesidad de partir de nuestra patria”.

Tras vagar por España, Argentina, Francia y, claro, Estados Unidos, reconoce que “no he encontrado gobierno perfecto, soy el primero en criticar, lo importante es ser objetivos, por eso estoy del lado del pueblo que está contento”.

Sin embargo, de México y el gobierno de la llamada Cuarta Transformación que comanda el presidente López Obrador, Yotuel Romero prefiere deslindarse de cualquier opinión:

“No puedo criticar porque no sé lo que vive un mexicano en su realidad, me es difícil hablar de México o de cualquier país, en este caso del PRI, o de Obrador y de la política mexicana; pero siempre reconoceré a México como un pueblo luchador”.

Por lo tanto, el artista nacido en La Habana se define más allá de cualquier ideología política:

“Que si existen los de izquierda o derecha, yo repruebo cualquier postura que limite la libertad de expresión, venga de donde venga. Yo me considero humanista, soy humano, del pueblo, de un punto a otro es a los que les hablo y los que represento”.

A Yotuel, la etapa de confinamiento por la pandemia de covid-19 le ha permitido generar más música a la par de estar en cercanía de su familia; no obstante, acepta que es complicado para otras personas. Por ello aplaude los reclamos de la sociedad que está pasando momentos complicados:

“La gente es libre de exigir respuestas, es un derecho, hay países que lo han hecho mejor que otros, pero unos demoraron para combatir el covid-19 y en apoyar a los más necesitados”.

De cualquier modo, insta a encontrar el camino a pesar de las circunstancias:

“Los grandes sacrificios traen grandes beneficios, cuando salgamos vamos a volver tener ganas de divertirnos, hay que tener paciencia”.

