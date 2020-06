AMLO presenta su “Decálogo para salir del coronavirus y enfrentar la nueva realidad”

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– El presidente de la República, Andrés Manuel Lopez Obrador, presentó el “Decálogo para salir del coronavirus y enfrentar la nueva realidad”, en el que recomendó a los mexicanos usar el criterio personal, ser “optimistas” y “darle la espalda al egoísmo”, consumir frutas frescas y carne de “animal de patio”, gozar del cielo y de la tierra, seguir las indicaciones de la Subsecretaría de Salud, no estresarse y buscar “un camino a la espiritualidad”, entre otras acciones.

En un video de 14 minutos y 30 segundos grabado desde Palacio Nacional, enlistó sus recomendaciones, previo a que el próximo lunes 15 varias entidades del país pasarán del semáforo epidemiológico rojo al naranja.

El primer punto del Decálogo, el Ejecutivo federal se refirió a que la población se mantenga informada de las disposiciones sanitarias. Dijo que ya se ha tenido el tiempo suficiente para familiarizarse con éstas. “Ahora es el momento de ponerlas en práctica, siguiendo nuestro propio criterio en esta etapa hacia la nueva normalidad”, añadió.

Según el mandatario, la mayoría de los mexicanos se ha comportado de manera “muy disciplinada, e incluso estoica” y ha obedecido las indicaciones de autoridades políticas y sanitarias. De paso, recomendó las conferencias vespertinas que diario encabeza el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

El segundo punto es actuar con optimismo, ya que “el buen estado de ánimo ayuda a enfrentar las adversidades”.

En el tercer punto, el tabasqueño aconsejó “dar la espalda al egoísmo y al individualismo” y llamó a los mexicanos a ser solidarios y humanos. “Nada produce más dicha que la práctica de la fraternidad, para tender la mano y que no se endurezca el corazón”.

El cuarto punto es “alejarse del consumismo” y no dejarse envolver por lo material. “Solo siendo buenos podemos ser felices”, dijo. El quinto punto es “prevenir cualquier enfermedad”, bajar de peso, vivir en calma, sin angustias y evitar el estrés y las adicciones. “Tenemos que serenarnos, calmarnos, tener confianza en nosotros mismos. No pueden haber problemas que nos enfermen o que no tenga solución”, afirmó.

En el sexto punto, López Obrador se refirió a “defender el derecho a gozar de la naturaleza”, del cielo, el sol, aire puro, la flora, la fauna. Para el séptimo punto planteó “alimentarse bien” y consumir productos frescos y nutritivos, el “bendito maíz”, frijol, frutas, verduras, atún “porque tiene bajo precio”, y carne “procurando que sean de animales de patio o de potrero, no engordados con hormonas”.

De paso, sugirió tomar agua pura y evitar comida chatarra. Para quienes padecen alguna adicción, recomendó solicitar ayuda para su tratamiento.

En el octavo punto sugirió hacer ejercicio según la edad y condiciones físicas, además de caminar, correr, estirarse y meditar. En el noveno recomendó eliminar actitudes de racismo, clasismo, sexismo y discriminación y reafirmar los valores culturales, lenguas y costumbres y cuidar a los adultos mayores en las casas, en vez de los asilos. Y dijo: “en nuestra América, como lo canta Rubén Blades, a pesar de los problemas la familia es familia y cariño es cariño”.

Para el último punto del decálogo, el mandatario mexicano sugirió practicar alguna religión, “buscar un camino de espiritualidad, un ideal, una utopía, un propósito en la vida, algo que fortalezca en lo interno y en la autoestima, que mantenga activo, alegre, trabajando y luchando, para amar a los seres queridos, al prójimo, a la naturaleza y a la patria”.

Comentarios