Familiares colocan imágenes de sus desaparecidos en la Rotonda de Colimenses Ilustres

COLIMA, Col. (apro).- En el parque de la Piedra Lisa de esta capital, integrantes de la Red Desaparecidos en Colima tomaron el espacio de la Rotonda de Colimenses Ilustres, obra inutilizada desde hace más de 10 años, para colocar lonas con imágenes y fotografías de personas desaparecidas.

La presidenta de la Red, Carmen Sepúlveda Gómez, informó que el propósito es contar con un espacio para sus desaparecidos, que “ojalá no hubiera, pero sí queremos que se nos respete el lugar que estamos eligiendo para ellos, que no son los primeros, ni serán los últimos; quisiéramos un lugar más visible, pero no podemos”.

Sepúlveda Gómez invitó a todas las personas que tienen familiares desaparecidos a llevar sus lonas y colocarlas en ese espacio de la Rotonda de Colimenses Ilustres. “A todos se les va a respetar su lugar por parte de la Red; si no han puesto denuncia formal, no importa, pero que traigan la fotografía de su persona desaparecida, que den su muestra de ADN y estén al pendiente”.

En los más dos años de existencia de la Red, dijo, han logrado encontrar decenas de cuerpos de personas que estaban desaparecidas, aunque sólo tres han correspondido a los de familiares de integrantes de la organización. “No vamos nada más por los de la Red, vamos por todos, simplemente queremos justicia para todos”, abundó.

La principal demanda de la agrupación en estos momentos, señaló, es reiniciar las salidas de búsqueda junto con la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas, además de poder iniciarlas en territorio de Jalisco, porque los gobiernos de ambos estados no se han puesto de acuerdo para realizar esas diligencias.

“Exigimos la ayuda para encontrar a nuestros familiares. A veces nos sentimos solos en la búsqueda, somos muy pocos los que peleamos esto, cuando son más de mil desaparecidos y somos sólo 60 personas activas en el colectivo; yo de todo corazón les digo a todos los padres y madres que se unan, que entre más seamos somos más fuertes”.

Blanca Ramírez Hernández, secretaria de la Red, sostuvo que la organización busca llamar la atención para que la población se dé cuenta de que continúan las desapariciones de personas en el estado, pues ni la pandemia de covid-19 ha frenado a la delincuencia.

Expresó el apoyo de la agrupación colimense a los colectivos de familiares de desaparecidos que mantienen un plantón en la Ciudad de México contra la disminución de presupuesto a la Comisión Nacional de Atención a Víctimas, así como a las comisiones estatales, pues en muchos estados, incluido Colima, no cuentan con recursos oficiales para apoyar a las personas afectadas, que incluso continúan sin asesoría jurídica.

“De nada sirve que se creen estos organismos si los recursos no llegan. ¿Qué es lo que falta? Personal. ¿Qué es lo que falta? Dinero para hacer la función que tiene la comisión: apoyar a las víctimas, su nombre lo dice. La ayuda debe ser inmediata y la verdad es que gestionas un apoyo y pueden pasar meses o un año y no sucede nada”.

Ramírez Hernández mencionó que en otros estados donde es mayor el número de personas desaparecidas “están peor, porque entre más casos, más recursos se necesitan y no los hay. Nosotros no pedimos nada regalado, nada que sea fuera de lo que necesitamos. Queremos apoyo para hacer búsquedas de nuestros familiares aquí y en otros estados; no estamos pidiendo dinero en efectivo”.

Ejemplificó que, en el caso de Colima, además de la carencia de recursos gubernamentales, falta empatía hacia las víctimas de parte de las titulares de las comisiones de Atención a Víctimas y de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Myrna Indira Vizcaíno Jiménez y Rosa Evelia Pérez Valdivia, respectivamente.

“La licenciada Indira Vizcaíno a nosotros nos puede prometer el cielo, la luna y las estrellas, con nosotras es muy amable, dice que va a hacer y va a turnar, pero pasan los días, los meses y no sucede nada.

“Con todo y pena, la comisionada de búsqueda del estado, la licenciada Rosa Evelia, puede ser muy buena persona, pero le falta ponerle ganas, tener solidaridad con todas nosotras, se lo hemos dicho personalmente, no es nada contra ella, es contra lo que ella representa, no se le ve madera para sacar adelante este proyecto”, recalcó Ramírez.

De igual manera, mencionó que no hay avances en los compromisos de las reuniones que se han realizado con distintas autoridades. “Vamos a pedir cuentas en la reunión del próximo viernes 3 de julio, supuestamente llegaron algunos recursos, pero no se han bajado; no sabemos qué sigue”.

Indicó que a partir de la desaparición de la diputada Francis Anel Bueno Sánchez, en mayo, llegó a Colima un centenar de agentes federales para buscarla, incluido personal de la Comisión Nacional de Búsqueda, pero una vez que encontraron su cuerpo en una fosa clandestina se fueron del estado y no se preocuparon de buscar al resto de las personas desaparecidas, como ya se habían comprometido con la red.

Y en estos momentos, luego del asesinato del juez federal Uriel Villegas Ortiz y su esposa, el pasado 16 de junio, nuevamente llegó al estado una buena cantidad de elementos federales para investigar los hechos, pero “nosotros seguimos en las mismas, sin ningún avance”.

La secretaria de la Red pidió a las autoridades que no se detengan las investigaciones y que se reanuden las búsquedas, porque “la pandemia no ha detenido la delincuencia, entonces no podemos seguir inmóviles esperando”.

De parte de la sociedad, añadió, falta empatía hacia el movimiento de lucha por las personas desaparecidas. “Desafortunadamente no hay solidaridad, pienso que necesitan estar en nuestros zapatos para darse cuenta de la situación que estamos pasando”.

Carmen Sepúlveda llamó a los familiares de personas desaparecidas a no tener miedo, pues “no buscamos a quién se los llevó, simplemente a nuestros seres queridos, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, nada más a ellos, quien se los llevó y les hizo algo, es problema de ellos, no de nosotros, ellos sabrán cómo lo manejan, y si ya los tienen muertos, que nos los dejen en algún lugar donde los podamos encontrar fácil”.

Pidió que cualquier persona que sepa de algún lugar donde, “como dicen comúnmente, ‘van y siembran’ (sepultan cuerpos en fosas), que nos lo digan anónimamente a través de la página en Facebook Red Desaparecidos en Colima y vamos a ver, se descarta cualquier situación, pero por favor no jueguen con nuestros sentimientos diciendo que hay un lugar y vamos y no hay nada”.

En su caso, dijo, en agosto próximo su hijo Carlos Donaldo Campos Sepúlveda va a cumplir dos años desaparecido y “se me ha hecho una eternidad; poco a poco he ido manejando la situación para no llorar; verdad es que es muy difícil hablar de esto y no llorar, pero se trata poco a poco; no es que se nos olvide, simplemente te está haciendo dura, nada más”.

Agregó: “A lo mejor no nos hemos hecho más duras, pero sí más fuertes, a pesar de todo lo que hemos pasado todas, porque crean que no es fácil salir a búsquedas y encontrar osamentas, cuerpos y decir ¿este va a ser el mío? Dios quiera que sí, Dios quiera que no, porque si es, qué voy a hacer, yo lo quiero vivo, y si no es, Dios mío, qué bueno que no fue el mío, pero es de otra familia que va a descansar.

“Es difícil para todos, y lo sabemos de antemano, pero nos gustaría que todos se unieran, todos por favor, Colima, no nos dejen solos, esto es mal de todos: son muchachos, muchachas, padres de familia, son jóvenes que, pese a lo que hayan hecho y lo que sean, no dejan de ser seres humanos”, concluyó.

