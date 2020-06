Sismo con epicentro en Guerrero se percibe en la CDMX; no ameritó alerta

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un sismo magnitud preliminar 4.7, con epicentro en Tlapa, Guerrero, fue perceptible en algunas zonas de la Ciudad de México, informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

El movimiento quedó registrado a las 23:05:53 horas y no ameritó alerta sísmica, de acuerdo con Sheinbuam, quien compartió el parte del Servicio Sismológico Nacional, que de inicio ubicó el temblor con una magnitud de 4.4 y luego la ajustó en 4.7.

El sismo perceptible en algunas zonas en la Ciudad no ameritó la activación de la alerta sísmica.

Tras el movimiento telúrico, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil capitalina no tiene reporte de afectaciones.

#Sismo detectado el 29-jun-20 a las 23:06:06 hrs. NO AMERITÓ ALERTA SÍSMICA porque la estimación de energía en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecidos. Sensor cercano: Límite #Puebla–#Guerrero a 15 km al SO de #Chiautla, Puebla #TenemosSismo

— AlertaSísmica SASMEX (@SASMEX) June 30, 2020