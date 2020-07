Gurría dejará la presidencia de la OCDE en 2021

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El mexicano José Ángel Gurría Treviño, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), anunció este viernes que no se presentará para un cuarto periodo en la presidencia de esta institución multilateral y dejará su cargo en junio de 2021.

“Hoy informé al Consejo de la OCDE que no buscaré un nuevo mandato. Orgulloso de nuestros logros colectivos, seguiré trabajando duro hasta junio de 2021, con mi excelente personal, para fortalecer a la OCDE y ayudar a los países a abordar sus muchos desafíos”, publicó en su cuenta de Twitter.

“Agradezco a los líderes y ministros por su confianza y apoyo”, añadió Gurría, secretario de Relaciones Exteriores y de Hacienda durante la presidencia de Ernesto Zedillo, y quien ocupa la presidencia de la OCDE desde 2006.

Today I informed the OECD Council that I will not seek a new mandate. Proud of our collective achievements, I’ll keep working hard until 06/21, with my great staff, to strengthen OECD &help countries address their many challenges. I thank Leaders&Ministers for their trust&support

