No hay certeza de que el ciclo escolar inicie el 10 de agosto: SEP

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El subsecretario de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Marcos Bucio Mújica, reconoció la falta de certeza del reinicio del ciclo escolar programado para el 10 de agosto.

“Se regresará solo en cuanto no haya ningún riesgo para la salud de las niñas, niños, maestras y maestros, y eso significa que debe estar completamente en verde el estado o el municipio si no, no hay regreso a clases”, indicó en reunión virtual con diputados de la Comisión de Educación.

“No vamos a exponer nunca, por ningún motivo, la salud de las niñas y los niños y los y las maestras”, sentenció.

El funcionario de la SEP explicó que serán las autoridades educativas estatales quienes estarán a cargo de la desinfección e higiene de las escuelas para el regreso a clases, entre las que destaca la disposición de agua y jabón sin mezclarlo con cloro. No recomendó el uso del gel antibacterial.

En ese sentido, conminó a los diputados a promover, junto con los presidentes municipales, que atiendan el abasto de agua en los planteles educativos.

Para tal fin, recomendó la Guía de la Salud SEP, elaborada entre la dependencia y la Secretaría de Salud, con nueve acciones para preservar los comités técnicos escolares de 200 mil escuelas.

Además, anunció la inclusión de la materia “Vida Saludable” en el nuevo ciclo escolar, la cual abordará temas como nutrición, higiene, limpieza y actividad física, para llamar la atención a tres graves problemas de salud de la población mexicana: la obesidad, el sobrepeso y la diabetes.

Respecto a los resultados del programa “La Escuela es Nuestra”, Bucio Mújica explicó que se han ejercido 9 mil millones de pesos al cierre de mayo. Informó que en lo que resta del 2020 se invertirán 858 millones de pesos más en dicho programa, el cual, comentó, ha beneficiado a 2 millones 640 mil estudiantes, en 34 mil 235 comunidades indígenas de muy alta marginación.

Filtro en el regreso a clases

Asimismo, se presentó el Protocolo de Regreso a Clases, el cual indica que los alumnos deberán pasar tres filtros de protección sanitaria. El primero será en sus casas, el segundo al entrar a la escuela y el tercero al ingresar al salón de clases.

El 9 de julio, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, había señalado que el Ciclo Escolar 2020-2021 comenzará basándose en el semáforo epidemiológico de cada estado y cuando las actividades estén libres de restricciones sanitarias.

Tras encabezar la reunión virtual con autoridades educativas del país, donde se presentaron los Talleres emergentes de formación docente. Itinerarios para el re-encuentro, organizado por la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), reiteró que la Secretaría de Educación Pública (SEP) trabajará para sembrar una actitud y una disciplina basadas en “Yo cuido al otro” con el uso del cubrebocas obligatorio.

“El aprendizaje en el uso del cubrebocas no debe de ser ‘lo uso para protegerme’, sino para proteger a los demás”, dijo y añadió que la SEP será muy cuidadosa en el protocolo de regreso a clases en la Nueva Normalidad.

Informó sobre la eventual firma de un convenio con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para favorecer su acceso a servicios de salud y atención médica para los docentes.

Asimismo, Moctezuma Barragán explicó que los estudiantes de Educación Básica iniciarán la actividad escolar con un curso remedial que permitirá una nivelación diagnóstica para detectar, de manera personalizada, el nivel de aprovechamiento y posibles rezagos en el aprendizaje con una duración mínima de tres semanas.

“En lo posible, las maestras y los maestros pasarán al siguiente grado junto con sus alumnos, y se activará un Sistema de Alerta Temprana con el propósito de identificar casos de abandono escolar, para que nadie quede excluido del acceso a la educación”, afirmó.

Añadió que, para garantizar el acceso a agua y jabón en todas las escuelas, se cuenta con el apoyo de las entidades federativas, los municipios, y del programa La Escuela es Nuestra, el cual atiende a los planteles ubicados en las regiones más vulnerables con recursos que podrán invertirse en agua potable, baños y accesorios de higiene.

La titular de Mejoredu, Etelvina Sandoval Flores, informó que se han desarrollado diversas acciones para contribuir a mejorar la educación del país, durante y después de la contingencia sanitaria por COVID-19.

“Acciones que fueron presentadas a las autoridades educativas de las entidades federativas del país, para que valoren su utilidad y con ello apoyar en los trabajos que realizan en sus respectivas realidades locales”, indicó.

Entre los materiales educativos presentados, destacó los Talleres emergentes de formación docente. Itinerarios para el re-encuentro y las Sugerencias de regreso a las escuelas en Educación Básica y Media Superior.

Además, se refirió a la encuesta realizada por Mejoredu sobre las Experiencias educativas en México durante la contingencia sanitaria, en la que participaron más de 480 mil actores del sistema educativo, entre docentes, directivos, estudiantes y madres y padres de familia.

“La pandemia ha llevado a plantear caminos y alternativas para hacer frente a las nuevas condiciones que se establecieron para la educación. Es un fenómeno que nos exige replantear la escuela y su nueva realidad”, subrayó.

Por su parte, la Titular de la Unidad de Vinculación e Integralidad del Aprendizaje, Susana Justo Garza, dio a conocer la serie de Talleres emergentes de formación docente: El sentido de la tarea docente en tiempos de contingencia. Liderazgo directivo en tiempos de contingencia. Enseñanza y aprendizaje en tiempos de contingencia. Los equipos directivos en tiempos de contingencia. Supervisión escolar en tiempos de contingencia. Arte, educación y emociones. Sistematización de la experiencia educativa.

Los cinco primeros están en cuadernos digitales editables que podrán descargarse en www.mejoredu.gob.mx y se incorporarán en el Catálogo Nacional de Formación Continua, DGFC, UPEEE-SEP y en el Programa de formación docente de Educación Media Superior, COSDAC, SEMS, SEP y los dos últimos se pondrán a disposición a través del Blog Entre docentes de Mejoredu.

