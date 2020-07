Muñoz Ledo a gobernadores: no se puede jugar a capricho con las cifras de la pandemia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El diputado federal Porfirio Muñoz Ledo pidió a los gobernadores evitar jugar con los números de la pandemia de covid-19, ni volverlos parte de la agenda electoral.

Durante su participación en la reunión bilateral virtual de legisladores México-España, el diputado morenista puntualizó:

“Primero, no se puede jugar con los números ni de la pandemia ni de la situación económica a capricho de los gobernadores, las cifras deben ser claras y deben ser perfectamente avaladas por el Parlamento con comisiones técnicas”.

Y remató: “segundo. La no partidización, esto no puede estar de ninguna manera en la agenda electoral”.

Muñoz Ledo pidió también que en estos momentos hay que priorizar respecto a la pandemia “la unidad de la ciencia y la rectoría de la ciencia”.

El viernes pasado el subsecretario de Salud y vocero federal en el tema de covid-19, Hugo López-Gatell hizo un llamado a las autoridades estatales y a la población en general a hacerse corresponsables del manejo de la pandemia.

En su conferencia vespertina de ese día, el funcionario anunció que no presentaría el semáforo epidemiológico por no contar con los datos requeridos por parte de las entidades, sin precisar alguna en particular.

Y hoy la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero informó que a petición de los gobernadores la actualización de dicho semáforo se hará quincenalmente.

