Sonda capta las imágenes más cercanas del Sol y descubre “fogatas”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La sonda europeo-estadunidense Orbital Solar logró obtener las imágenes más cercanas al Sol que se conozcan a la fecha, y que han revelado un fenómeno hasta ahora desconocido.

Las imágenes han revelado pequeñas “fogatas”, como han nombrado preliminarmente los astrónomos a los remolinos amarillos y grises oscuros visibles gracias a las tomas obtenidas.

Se trata de puntos brillantes captados por el Extreme Ultraviolet Imager (EUI) de la nave espacial, que puede escanear la atmósfera exterior del Sol, conocida como la corona. No habían sido visto antes ni desde telescopios terrestres ni espaciales, de acuerdo con el portal Gizmodo.

Para captar las imágenes, la sonda se colocó a 77 millones de kilómetros del Sol, aproximadamente a la mitad de distancia entre este astro y la Tierra.

