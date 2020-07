No se requiere esperar los 14 días para volver al trabajo tras tener covid-19: López-Gatell

VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que la evidencia científica ha permitido visualizar que las personas que han padecido covid-19 no requieren esperar los 14 días para volver al trabajo.

Incluso mencionó que la mayoría de personas a los 10 días ya tienen nulos síntomas y además ya no son contagiantes.

Durante la conferencia vespertina para actualizar el estado de la pandemia en México, se le preguntó a López-Gatell cuál es el protocolo para que los trabajadores que tuvieron covid-19 regresen a sus labores.

También se le consultó si es necesario alguna segunda prueba para confirmar que éstos ya están negativos.

“Respecto al retorno de personas al trabajo, personas que han padecido covid, recientemente la evidencia científica ha permitido visualizar que no se requiere esperar los 14 días, se ha visto que la enorme mayoría de personas a los 10 días ya tienen nulos síntomas, pero además ya no son contagiantes”, dijo el subsecretario.

“Esto nos llevó hace unos pocos días a cambiar precisamente el algoritmo en el personal de salud que es donde usábamos este elemento de máxima precaución para no requerir, ya no se requiere la prueba comprobatoria de que ha desaparecido el virus, en vista de que la probabilidad es extremadamente alta de que a los 10 días ya no se tenga el virus”, explicó.

López Gattel cerró el día con la rueda de prensa en Palacio de Gobierno, donde dio a conocer el informe técnico sobre la pandemia y se hizo la presentación del programa Acción Comunitaria de la Salud, a cargo de la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores.

La funcionaria explicó que se trata de conformar Comités Comunitarios de Salud, Agua y Alimentación, en 13 mil 500 Centros Integradores de dos mil 464 municipios de los 32 estados del país, para atender la emergencia sanitaria por la pandemia del covid-19, encabezados por mujeres.

Dijo que este modelo inició en el estado de Chiapas y que Tabasco podría ser ejemplo nacional porque en la entidad ya existen centros integradores, creados desde el gobierno de Enrique González Pedrero (1983-88).

En el evento participaron también el director del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Antonio Ferrer, así como el representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en México, Cristian Morales Furhiman, y la secretaria de Salud, Silvia Roldán Fernández, entre otros.

