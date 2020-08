MADRID (EUROPA PRESS).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que Estados Unidos reimpondrá el arancel del 10 por ciento sobre el aluminio de Canadá.

“He determinado que es necesario y apropiado volver a imponer el arancel del 10 por ciento a las importaciones de artículos de aluminio en bruto sin alear procedentes de Canadá”, señaló Trump en una proclamación presidencial, publicada en la web de la Casa Blanca.

El mandatario agregó que la reimposición del arancel, que entrará en vigor el 16 de agosto, está en línea “con el arancel impuesto a esos artículos importados de la mayoría de los países”.

Trump impuso tasas sobre el acero y el aluminio importados de todo el mundo en 2018, aludiendo a motivos de seguridad nacional. Después, en mayo de 2019, retiró los impuestos a Canadá argumentando que ambos países habían encontrado “medios alternativos satisfactorios para hacer frente a la amenaza de menoscabo de la seguridad nacional” que representaban las importaciones de aluminio de Ottawa.

Como parte del acuerdo, Estados Unidos y Canadá establecieron un “proceso de monitorización” del comercio de acero y aluminio entre ellos y, en caso de que las importaciones aumentaran de forma “significativa”, se abría la puerta a imponer un arancel del 25 por ciento al acero y del 10 por ciento al aluminio.

Ahora, según el mandatario, “las importaciones de aluminio en bruto sin alear procedentes de Canadá (…) aumentaron sustancialmente en los doce meses siguientes” a su decisión de excluir a Ottawa del impuesto. Trump especificó que el aumento ha sido de un 87 por ciento en comparación con el periodo anterior y ha superado “el volumen de cualquier año civil completo del decenio anterior”.

"Canada was taking advantage of us": Despite the new NAFTA deal coming into effect, U.S. President Trump says he will impose aluminum tariffs on Canadian producers.

More here: https://t.co/m52MoAi1ka pic.twitter.com/9hZoVmLLeW

— CTV News (@CTVNews) August 6, 2020