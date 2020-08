Un avión se estrella y se parte en dos en la India; hay al menos 14 muertos (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Un avión con 191 pasajeros se partió en dos durante el aterrizaje en el Aeropuerto Kozhikode, cerca de la ciudad de Calicut, en la India.

De acuerdo con medios locales, el accidente provocó la muerte de al menos 14 personas, entre ellos uno de los pilotos, además de que prácticamente todos los pasajeros resultaron con lesiones, 15 de ellos de gravedad.

“Nos informaron que todos los que sobrevivieron al accidente están heridos”, señaló un policía a la agencia de noticias AFP.

De hecho, de acuerdo con el oficial, hay al menos 89 personas hospitalizadas en Kozhikode.

Según los reportes, la aeronave, de la aerolínea Air India Express, realizó la ruta de Dubai a Kozhikode, en el sur de la India.

El primer ministro de la India, Narendra Modi, se dijo dolido por los hechos y aseguró que sus “pensamientos están con aquellos que perdieron a sus seres queridos”.

Pained by the plane accident in Kozhikode. My thoughts are with those who lost their loved ones. May the injured recover at the earliest. Spoke to Kerala CM @vijayanpinarayi Ji regarding the situation. Authorities are at the spot, providing all assistance to the affected.

