López-Gatell duda que esté lista la vacuna contra covid-19 antes de que termine 2020

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, puso en duda que exista una vacuna contra el covid-19 para ser distribuida en seres humanos para finales de 2020, en cualquier parte del mundo, a propósito del anuncio del gobierno ruso al respecto.

Sin embargo, en la conferencia de prensa vespertina sobre las cifras de covid-19 en México, prometió que, si es lo contrario, él será el primero en admitir que no estaba tan optimista al respecto.

Este martes 11 de agosto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció que había registrado una vacuna contra el covid-19 desarrollada por el Instituto Gamaleya, con sede en Moscú, denominada Sputnik V.

En una teleconferencia hablando en tiempo real con los ministros de su gabinete, Putin explicó que la vacuna ha pasado por los controles necesarios, que una de sus hijas se había vacunado, y aunque se le subió un poco más la temperatura, ya se sentía mejor.

“Esta mañana se ha registrado, por primera vez en el mundo, una vacuna contra el nuevo coronavirus”, señaló el jefe del Kremlin, quien aseguró la eficacia de la vacuna, la cual, añadió, genera una “inmunidad estable” ante el covid-19.

“Espero que en breve podamos comenzar a producir en masa este remedio”, señaló Putin, quien anunció que la vacunación sería voluntaria y confió en el desarrollo de otras vacunas en otros países.

De acuerdo con la cadena de noticias CNN, funcionarios rusos explicaron que los ensayos de la Fase 3 se realizarían después del registro estatal de la vacuna.

Sorprendidos

Al respecto, López-Gatell explicó que hay cerca de nueve vacunas que están en la fase 3 de pruebas, por lo que se dijo sorprendido, junto con la Organización Mundial de la Salud (OMS) por el anuncio de Putin, pues hasta donde tenían información pública mundial no se había llegado hasta dicha fase.

Aún así, consideró que no se puede empezar a utilizar una vacuna que no haya terminado satisfactoriamente los estudios de fase 3, por razones éticas, de bioseguridad, y esto en todos los países es un estándar.

“Y sí, efectivamente, nos ha sorprendido como le sorprendió a la Organización Mundial de la Salud conocer de la vacuna rusa cuando hasta dónde llegaba la información pública mundial no habían llegado hasta la fase 3.

“Definitivamente, y esto lo quisiera dejar muy claro, no se puede empezar a utilizar una vacuna que no haya terminado satisfactoriamente los estudios de fase 3. No se puede, no se debe por razones éticas, de bioseguridad, y esto en todos los países es un estándar ético, de práctica, de seguridad, etcétera”, refrendó.

Por eso, pidió seguir expectantes en este tipo de información que está relacionada, añadió, con la especulación comercial entre las empresas farmacéuticas.

“No olvidemos que las vacunas también son empresas comerciales. No hay compañías que lo estén haciendo por filantropía y parte de la especulación comercial va a ser el anunciar que ya casi está la vacuna, eso lleva a que aumenten los costos de los precios de las acciones de las compañías privadas, haya mayores ganancias y así es como funciona en el mundo contemporáneo y en la economía global la producción de insumos para la salud, incluidas las vacunas”, apuntó López-Gatell.

Previó que este fenómeno de anunciar vacunas seguirá ocurriendo. Hasta el momento van más de 147 productos en alguna fase de investigación, las cuales van desde un ensayo molecular, hasta la investigación clínica.

En ese sentido, recordó que la investigación en el desarrollo de productos farmacéuticos, incluidas las vacunas, tiene un bloque grande de investigación que es fuera de sujetos humanos.

“Eso se llama investigación preclínica y es desde moléculas, matraces y pipetas de biología molecular hasta, posiblemente, ensayos en animales. Algunas de las vacunas ya llegaron incluso a experimentos en macacos”, explicó López-Gatell.

Señaló que todo eso es preclínico, y luego vienen las tres fases clínicas: La fase uno está orientada a probar la seguridad, en primer lugar y, en segundo lugar, la posible eficacia a través de un indicador indirecto. Por ejemplo, el desarrollo de anticuerpos o la proliferación de ciertas células del sistema inmune y en general, en la fase uno hay diez, doce, una pequeña docena de personas.

La fase dos es para verificar el componente de seguridad y se hace con más personas, centenas quizá de personas y ver otros indicadores de eficacia y, finalmente, la fase tres que es la prueba en miles de personas y aun así se sigue evaluando la seguridad, la posibilidad de que cause un beneficio buscado que, en este caso, es la protección contra la enfermedad o la atenuación de la expresión clínica de la enfermedad o prevención de la hospitalización o prevención de la mortalidad, resaltó.

“Entonces, lo que sí es muy probable es que ninguna vacuna esté lista en el mundo entero antes del final del año, probable. Ya he dicho, si surge lo contrario, aquí diré públicamente: Yo no estaba tan optimista, pero dudo mucho que antes del final del 2020 exista una vacuna ya para uso en cualquier parte del mundo”, aseveró López-Gatell.

Denuncia de la Cofece

En otro tema, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, comentó que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) les notificó, en días pasados, los resultados de la denuncia que presentó la institución en 2016, por prácticas monopólicas en licitaciones hechas entre 2008 y 2015.

Lo resuelto por Cofece fue que esta conducta generó un daño patrimonial de mil 200 millones de pesos en licitaciones que se dieron entre 2008 y 2015, porque se hicieron a un sobreprecio del 58.8% en insumos para laboratorio y banco de sangre.

“Ahí ya está incluida la parte que corresponde al ISSSTE. Entonces, para nosotros es bueno saber que para esta denuncia de 2016, por licitaciones que se hicieron entre 2008 y 2015 se da una respuesta por parte de la Cofece y estamos analizando qué es lo que sigue y cuál es la definición de la Secretaría de la Función Pública para tomar cartas en este asunto. La denuncia es del IMSS, pero la Cofece da a conocer que pudieron haber prácticas de esta índole también en el ISSSTE”, aclaró durante la conferencia de López-Gatell.

Comentarios