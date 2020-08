Persisten obstáculos para llegar a la verdad sobre el paradero de los 43: vocero de familiares

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras la reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador con los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, Felipe de la Cruz destacó la persistencia de obstáculos para llegar a la verdad sobre el paradero de los estudiantes, así como para sancionar a responsables de la fabricación de la “verdad histórica”.

En entrevista con Apro, el vocero de los padres y madres explicó que durante el encuentro de ayer con el mandatario se les informó que entre las limitaciones para presentar ante los tribunales al exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), Tomás Zerón de Lucio, está el litigio de un amparo contra la orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR).

Tras conocerse que Zerón de Lucio está en Canadá, De la Cruz precisó que se “está tramitando un amparo y que está el alegato de si se concede el amparo o no, y eso ha detenido la ejecución de la orden de aprehensión, porque si no hay una orden de aprehensión no lo pueden extraditar”.

Según el vocero, los padres y madres están convencidos de que “será negado el amparo por los elementos que está presentando la Fiscalía”.

Los familiares de los jóvenes desaparecidos, remarcó, no están pidiendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ni al Consejo de la Judicatura más que “la justicia se aplique conforme a lo que es; no queremos preferencia, queremos que sea justa, y que si en los delitos que se están imputando a Tomás Zerón de Lucio hay elementos y hay pruebas de ellos, que se aplique la ley”.

Felipe de la Cruz destacó que durante la reunión con el presidente de la República alertaron sobre la persistencia de “células de corrupción” incrustadas en el sistema de procuración y administración de justicia, que han limitado el avance de las investigaciones sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes.

“Queremos que no haya coacción, pero vemos que es un problema de décadas y que es un mal muy difícil de erradicar”, sostuvo.

“Nosotros confiamos en la voluntad y disposición que ha presentado el presidente como Ejecutivo, pero en el Poder Judicial se está frenando todo porque hay muchas células de corrupción que siguen, colusión de jueces y de ministerios públicos, y eso evita que se avance”, agregó.

Ante esa situación, subrayó, los padres y madres de los jóvenes desaparecidos plantearon “la exigencia al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Arturo Zaldívar) de que tome cartas en el asunto y haga el exhorto a los jueces y a los ministerios públicos para que entiendan que la justicia no tiene preferencia, simplemente se ejecuta”.

Tras señalar que el próximo 11 de septiembre los padres y madres de los 43 normalistas se reunirán nuevamente con López Obrador, Felipe de la Cruz sostuvo que al término del encuentro de ayer salieron con “una buena y una mala”.

Como un punto positivo es que persiste “el compromiso del presidente –sigue en la mesa fuerte– de llegar a la verdad y se castigue a quien sea responsable y que no se cierre el caso; se agoten todas las líneas de investigación, y se llegue a la verdad verdadera, a la verdad científica y comprobable.

“La mala es que persiste corrupción entre los jueces y los ministerios públicos que siguen poniendo piedras en el camino de la investigación”.

Por lo pronto, hay confianza de que “no se vaya a inventar otra verdad histórica simplemente para hacerse a un lado; él (López Obrador) dice que se va a llegar hasta donde se tenga que llegar, que es lo que nosotros buscamos para que esto no se repita”, finalizó.

