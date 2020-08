Peña Nieto reconoció que Grupo Higa lo “apoyó” con la Casa Blanca: Lozoya

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El expresidente Enrique Peña Nieto reconoció ante el exdirector de Pemex, Ricardo Emilio Lozoya Austin, que el empresario Juan Armando Hinojosa, de Grupo Higa, lo apoyó con la adquisición de la llamada Casa Blanca, en Sierra Gorda 150, además de “facilitarle” una casa en Malinalco al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso.

Inclusive, asegura que la cancelación del Tren México-Querétaro fue una maniobra presidencial para tratar el tema de las casas, que ya había sido descubierto por la Unidad de Investigación de Aristegui Noticias.

“Al preguntarle la razón de la cancelación me dijo ‘es que tenemos un problema Videgaray y yo porque Higa le facilitó la casa de Malinalco a Luis y a mí me está apoyando con otra casa”. Ante esto, yo le sugerí simplemente excluir a Grupo Higa del proyecto pero él prefirió sacrificar el proyecto y la relación con China, para intentar esconder el tema de las casas”, señala la denuncia presentada por Emilio Lozoya, que fue difundida este miércoles.

De acuerdo con la denuncia, que fue presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) el pasado 11 de agosto, Peña Nieto daba trato de socio a Hinojosa Cantú, empresario constructor que recibía comisiones de hasta el 5% por cada obra pública que le era asignada y que le entregaba después al propio exmandatario.

Con esos recursos, Peña Nieto y su círculo cercano estaban construyendo el “Museo del Presidente”, en el Estado de México, lugar al que se enviaban todos los regalos que le eran enviados al expresidente y derivado de un “ambiente de abuso de poder y corrupción” similar a la operación del crimen organizado, según el testimonio de Lozoya.

“En el sector construcción impulsaron a Grupo HIGA en la adjudicación de proyectos de ingeniería y obra. Esto funcionó hasta que estalló el escándalo de la Casa Blanca. Después de la Casa Blanca, Juan Amando Hinojosa se dedicó a intermediar entre empresas de construcción, SCT y PEMEX. Es de mi conocimiento por voz propia de Juan Amando Hinojosa-, que (él) recibía este tipo de comisiones que, normalmente, oscilaban entre el 2 y el 5% del total del costo final de las obras. Dichos montos eran entregados en efectivo a Juan Armando Hinojosa y, éste, a su vez, los compartió -también en efectivo, con Enrique Peña Nieto”, sostiene la denuncia.

El exdirector de Pemex acusa que Hinojosa Cantú se jactaba de ser “socio” de Peña Nieto, por lo que se dedicaba a la extorsión de empresarios petroleros, además de que se le favorecía con decenas de contratos de obra pública en Pemex.

Según el testimonio de Lozoya, Hinojosa Cantú le dijo en más de una ocasión que hacía negocios con Peña Nieto para que ambos “tuvieran liquidez” y que el “Museo del Presidente” requería recursos cuantiosos para su construcción.

“En una reunión que tuve con Juan Armando Hinojosa en mis oficinas de PEMEX él me relató lo dicho, diciéndome que el presidente le había instruido a hacer negocios en PEMEX para que él y Peña Nieto tuvieran liquidez. De hecho, mencionó específicamente que requería sumas cuantiosas porque estaba construyendo una ‘Egoteca’. Yo no entendía qué quería decir con esto, pero más tarde entendí que se trataba del ‘Museo del Presidente’”, sostiene Lozoya en su testimonio.

Incluso, el exdirector de Pemex afirma que su renuncia al cargo fue una consecuencia de que se negó a avalar los negocios y extorsiones de Juan Armando Hinojosa con plataformas petroleras y la construcción del astillero “Keppel”, en Tamaulipas.

“Al darme cuenta de que no tenían el equipo construido, sino que tardarían dos años en construirlo, le informé tajantemente que era imposible considerarlo para un contrato, hasta que tuvieron el equipo disponible. Y que por supuesto no podría tampoco ser una adjudicación directa. Ante esta respuesta. Hinojosa estalló y me amenazó con pedir mi remoción de PEMEX, lo cual me consta se lo dijo al Presidente Peña Nieto. Ya que el día 5 de febrero de 2016 que me reuní con el Presidente para conversar sobre mi salida de PEMEX, me dijo tajante: ‘tú fuiste un obstáculo en el cumplimiento de mis instrucciones respecto de mi compadre Juan Armando y constantemente te negaste a obtener recursos para mi proyecto político””, concluyó Lozoya.

