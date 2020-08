López-Gatell prevé aumento de casos sospechosos de covid-19 por presentar un solo síntoma accesorio

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Debido a que se agregaron los síntomas accesorios para covid-19: pérdida del olfato, pérdida del gusto, diarrea y a que, con solo presentar uno de éstos ya se considera un caso sospechoso, las cifras de contagiados en el país podrían aumentar, advirtió el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

Lo anterior, dijo en la conferencia de prensa vespertina sobre la pandemia de covid-19 en el país, quedó estipulado en el documento “Definición Operacional en Casos Sospechosos de Enfermedad Respiratoria Viral”, elaborado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y que podrá circular cuando el director General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Alomía Zegarra, emita el respectivo comunicado.

“De hecho, el Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica, el Conave, deliberó sobre esta definición la semana pasada, el miércoles y el jueves. El jueves por la tarde quedó votada y lista para su modificación. El modificarla lleva también cambios a la plataforma y al estudio epidemiológico y, obviamente, publicar el lineamiento. Eso debe quedar mañana antes del mediodía aproximadamente dado que ya se terminaron de hacer estas adecuaciones, entonces se hace para las entidades federativas y para todas las instituciones del sector salud”, informó Alomía Zegarra.

Sobre el documento, López-Gatell lo calificó como más sensible que resultará en una atención más directa a una mayor cantidad de personas sospechosas de portar el virus SARS-CoV2 causante del covid-19 y para estar preparados, añadió, producirá un “efecto artificial” de aparente incremento en el número de casos, en la medida que se detecten de manera más oportuna; luego la tendencia se estabilizará y seguirá dominando la tendencia natural en los contagios.

Ampliamos la definición de caso sospechoso de #COVID19 con la adición de síntomas accesorios —pérdida del olfato, pérdida del gusto y diarrea— para hacer una detección más oportuna. Entrará en vigor a partir del martes 25 de agosto. pic.twitter.com/z7CBUHsXpV — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) August 25, 2020

Así, validó este documento, el cual consideró fue filtrado “seguramente por accidente”, porque todavía no es oficial, pues esto se realizará cuando Alomía Zegarra lo emita a las 32 entidades federativas.

“Sin embargo, el documento, ya lo revisamos y es correcto, este fue procesado en la dirección de prestaciones médicas, y aprovecho para agradecer al doctor Víctor Hugo Borja, quien es el titular, quien fue uno de los que presentó la inquietud de que era conveniente realizar un ajuste a la definición operacional de caso sospechoso de covid-19”, agregó.

El propósito, insistió, es ampliar la sensibilidad de la definición de la enfermedad, pues detectaron que había una proporción de que acudían a consulta y no se les sospechaba que tuvieran covid-19 y retardaba, por lo tanto, la atención porque la definición era demasiado estricta.

“Entonces, al detectar esto consideramos que hay que ampliar la definición, se agregaron los síntomas accesorios: pérdida del olfato, pérdida del gusto, diarrea y, además, se requiere ahora que un solo síntoma de los accesorios sea suficiente para sospechar covid-19.

“¿Cuál es la consecuencia? Una muy benéfica. Se ampliará el universo de sospecha, para que las personas sean detectadas más oportunamente y una consecuencia estadística que no tiene mayor relevancia que va haber un aparente aumento en el número de casos, producto también que se empiecen a detectar más los casos y que se les clasifique de manera más libre como casos sospechosos de Covid-19 “, añadió.

En otro asunto, López-Gatell se refirió a la inquietud generalizada del tiempo que se puedan tomar las muestras de los líquidos respiratorios para el diagnóstico de covid-19 para personas con síntomas compatibles pues todo esto tiene que ver con la biología del virus.

“Una persona es detectable desde el punto de vista clínico a partir de que tiene síntomas, acude a consulta, y entonces se sospecha que puede tener covid-19, y se le toma una muestra de los líquidos respiratorios para procesarla.

“¿Qué puede pasar? Que una persona hoy tenga los síntomas, y en una hora esté en un consultorio, comente la médica, el médico que le atiende, enseguida identifique que los síntomas son compatibles con Covid-19. Enseguida, ordene la realización de la toma de muestra, etcétera, etcétera. Eso es como sería lo ideal, lo idóneo”, indicó.

Sin embargo, dijo, también puede ocurrir que la persona tiene los síntomas, pero decide esperar antes de ir a la consulta y perdió dos días. Cuando decide ir al médico éste le dice que no cree que sea covid-19, le pide esperar y lo regresa a su casa y si sus síntomas aumentan y va a consulta le toman la muestra y resulta positiva, pero ya se perdieron cuatro o cinco días.

“Esto es la vida real, esto es lo que ocurre todos los días, esto es lo que a veces las oleadas de infodemia quisieran proyectar como si se tratara de un plan específico de retrasar las consultas, cuando en realidad es parte de la naturaleza humana en una población muy diversa”, recalcó.

Por eso, añadió, hay un estándar técnico de cuándo es el momento, después de los síntomas. “Lo ideal es entre el día 4 y el 6 después del inicio de los síntomas con un promedio de 5 días. Pasados los días empieza a disminuir la carga del virus porque el propio sistema inmune empieza a eliminar al virus y ya no es detectable”, destacó.

En México, desde el principio, hemos establecido y así pasa en otros países, que la propia señal de casos sospechosos, ¿cuántos casos sospechosos existen? Es suficientemente importante para ser contabilizada y que contribuya a la vigilancia epidemiológica de covid-19, a reconocer sus patrones de dispersión en el territorio, su ocurrencia en el tiempo, mencionó.

Por eso, esta preocupación que a veces surge de que se tiene que confirmar, técnicamente no es así. Es muy deseable que haya una confirmación, pero esa es una señal, casos confirmados, pero hay otra que es más anticipada que es casos sospechosos, añadió.

“Nosotros analizamos ambas cosas, porque ambas son informativas. Todas las semanas determinamos la positividad, todas las semanas la presentamos aquí. Todos los casos sospechosos son, en sí mismo, una señal de vigilancia epidemiológica. No los despreciemos, no los consideremos no importantes, son igual de importantes”, resaltó.

Respecto a los preparativos para la ceremonia del Grito de Independencia para el 15 de septiembre próximo, López-Gatell aceptó que “hay detalles no están todavía absolutamente precisos”, por lo cual pidió no anticipar vísperas porque cuando se tenga más información detallada será dada a conocer.

“Seguro el propio presidente querrá que se presente en la mañana” durante la conferencia de prensa que encabeza, consideró.