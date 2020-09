CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Aunque en el mundo 143 proyectos de vacuna contra el covid-19 en etapas tempranas de desarrollo, de los cuales ocho están en la fase 3, es decir, en ensayo clínico humano, hasta el momento “no hay manera de garantizar que la vacuna, la primera, la segunda, la tercera, la octava o la 143, va a llegar a ser un producto seguro o eficaz” para la población, explicó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

“No hay manera de garantizarlo. Todos deseamos que así sea”, sentenció en la conferencia de prensa vespertina sobre el covid-19 en México.

Dijo lo anterior luego de ser cuestionado sobre el anuncio hecho el 3 de septiembre por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard y el director general adjunto del Fondo de Inversión Directa de Rusia, Tagir Sitdekov, en torno a la invitación del Gobierno de la Federación Rusa para que México sea parte de la fase 3 de la vacuna Sputnik V, lo cual se realizaría, indicó el Canciller, si la Secretaría de Salud lo aprobaba.

El caso de la vacuna contra el dengue

En ese sentido, comentó que en una reciente publicación de la revista The Lancet sobre los resultados de la fase 1 y 2 de la vacuna rusa, los cuales, se van a analizar con mucho detenimiento, pero la prueba de fuego está en los ensayos clínicos de la fase 3.

“Y en la historia de la vacunología mundial hay experiencias que nos han frustrado a toda la comunidad global o a toda la población cuando los resultados son muy prometedores en la fase 1 y 2, y cuando llega la fase 3 no se concreta.

“Tenemos un ejemplo muy cercano en tiempo, que es la vacuna contra el dengue. Después de resultados muy promisorios en las fases 1 y 2, cuando llegó la fase 3 no se logró demostrar el nivel de eficacia.

“Sí tiene cierta eficacia, pero no el nivel que es deseado y en particular en algunos países como México es donde de los países que participaron, los 10 países que participaron en los ensayos clínicos es en el que tiene la menor utilidad la vacuna.

“Paradójicamente México fue el primer país en darle registro sanitario a esta vacuna y hay una historia larga que luego les contaré”, indicó López-Gatell.

Así, señaló que sí existe la disponibilidad de realizar ensayos clínicos con la vacuna rusa Sputnik V, pero será la Secretaría de Salud, no la de Relaciones Exteriores, la que organice a las comunidades científicas para participar en ellos.

“La vía de entrada es el Servicio Exterior Mexicano. Las conversaciones iniciales las tuvo la Cancillería, parece que existe la disponibilidad o disposición y, en el momento que eso se define, eso se lo pasa a Salud. La Cancillería no tiene posibilidad ni competencia, estaría cometiendo una invasión de atribuciones si quisiera organizar ensayos clínicos, desde luego no es la intención, se lo transfiere a la Secretaría de Salud y desde Salud se organiza a las comunidades científicas que quisieran participar en ello. Y es lo que hay”, informó.

Es también el caso de la alianza entre el laboratorio privado AstraZeneca con la Universidad de Oxford, con la que México está desarrollando una de las vacunas prometedoras, de estas ocho que están cercanas a la producción, junto con la Fundación Carlos Slim para la Salud y el laboratorio mexicano Liomont, el cual tiene la capacidad técnica para envasar la vacuna, mencionó.

“Es un esquema complejo de cooperación público, privado, gubernamental y también académico y no gubernamental y ésta es una de las opciones. Así como ésta, existen otras vacunas, laboratorio Janssen tiene también una vacuna que está en preparación. Tuvimos ya una conversación con el laboratorio Janssen en México que abordamos el estado de desarrollo, las oportunidades y el estado de realización de ensayos clínicos en México, hay varias instituciones académicas y médicas que estarían participando y lo mismo pasa con la vacuna rusa”, agregó.

De ese modo, López-Gatell agradeció al canciller Marcelo Ebrard y a la subsecretaria Martha Delgado porque han tenido un papel muy importante en explorar las oportunidades de acceso temprano a las vacunas para covid-19 y han estado muy activos en este proceso de diálogo a través de las embajadas en el mundo, en búsqueda de oportunidades.

Iniciativa Covax

Sin embargo, recordó que México tiene dos elementos fundamentales para el acceso para vacunas covid-19: Covax, que es el esquema de colaboración que ha organizado la Organización Mundial de la Salud (OMS) para dar seguimiento a una iniciativa que presentó el Gobierno de México en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y que fue aprobada por casi unanimidad, para que se evitara la especulación comercial con los distintos insumos para la salud y de manera específica con las vacunas.

“Entonces, estamos también orgullosos como país de nuestro Servicio Exterior Mexicano, por el hecho de que una iniciativa del Gobierno de México fue aprobada casi por unanimidad y, en buena medida, contribuyó a que no sólo esa fuera la actitud sino el comportamiento de los organismos internacionales sobre el acceso justo y equitativo y temprano a las vacunas contra covid-19″, dijo López-Gatell.

“De las 143 vacunas, la plataforma Covax va a tener acceso a ellas y en su momento definirá, por uno, dos, tres, cinco, siete, las que sean factibles de tener para satisfacer la demanda global de vacunas de aquellos países que se hayan suscrito a la intención de tenerlas.

“México se suscribió a la intención de tenerlas el pasado 31 de agosto, el secretario de Salud, como la cabeza de la autoridad sanitaria nacional y miembro de la Asamblea Global de Salud, la Asamblea de Gobierno de la OMS se pronunció claramente en el sentido de que queremos estar en el esquema Covax y a través de la Cancillería se hizo de conocimiento a la OMS”, añadió López-Gatell.

Relacionado con este tema, señaló que este viernes 4 de septiembre, el secretario de Salud, Jorge Alcocer y él visitaron al titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), José Novelo Baeza, para hablar sobre los preparativos, en términos de regulación sanitaria, para que no se obstaculice, por razones de trámite, toda esta dinámica de las vacunas para covid-19, incluyendo la iniciativa de AstraZeneca y Liomont.

Sobre las 17 mil mutaciones de las cepas del virus SARS-CoV2 causante de covid-19, en todo el mundo, el funcionario aclaró que este virus sí tiene propensión a la mutación pero, afortunadamente, la enorme mayoría de las mutaciones no tienen la menor importancia, entonces sólo son hallazgos en el laboratorio pero al ser analizados resulta que el virus se sigue comportando de manera semejante.

“¿Cuáles son los tres elementos fundamentales de lo que llamamos comportamiento del virus? Uno es su capacidad de generar enfermedad grave, eso se llama virulencia. Lo segundo, es la posibilidad de transmitirse entre seres humanos y esa es la transmisibilidad y lo tercero, es una condición más difícil de evaluar que es la adaptabilidad, la capacidad de adaptarse a los distintos órganos, tejidos, células y causar distintas variantes del daño que puede causar un virus”, resaltó.

Papiloma

En otro asunto, respecto a la interrupción de la Vacuna contra el Papiloma Humano (VPH), López-Gatell aclaró que no se ha cumplido con el esquema no por la contingencia sanitaria sino porque, a nivel mundial, el mercado estuvo ultra concentrado en dos grandes compañías farmacéuticas que tenían modelos distintos de vacuna. En un caso cubría dos de las cepas que pueden causar cáncer cervicouterino y la otra producía estas mismas dos, más otras dos que producen ciertas lesiones verrugosas del aparato reproductor femenino.

“Resulta que de estas dos compañías, una de ella decidió que ya no le era rentable fabricar la vacuna, curiosamente porque obtiene mayores ganancias de las regalías que la otra compañía le da por la patente que tiene de la tecnología de fabricación de la vacuna. ¡Qué curioso! ¿No? Pero así ocurrió. Entonces, esta empresa decidió que ya no hace vacuna, y esta otra empresa sigue haciendo vacuna pero en esa transferencia que ocurrió en 2018 y 2019 hubo una escasez global porque esta empresa, la que se quedó, no alcanzó la producción necesaria para satisfacer la demanda global. La buena noticia es que, en 2020, esto ha sido regularizado”, apuntó López-Gatell.

En ese tenor, el subsecretario aseguró que, en 2021, se tendrá la compra de esta nueva dotación de la vacuna VPH, en cantidades mayores a la necesidad anual, para satisfacer a quienes se hayan quedado sin ella.