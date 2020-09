Assange comparece ante un tribunal y rechaza ser extraditado a EU

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Julian Assange, fundador de la organización Wikileaks, rechazó formalmente la solicitud de Estados Unidos para ser extraditado y enfrentar un juicio por cargos de espionaje.

El programador y activista australiano, quien ha pasado casi un año y medio en prisión en el Reino Unido, compareció este lunes en el tribunal penal de Old Bailey en Londres.

Across at least 3 continents protests were held on the first day of Julian Assange's resumed extradition hearing.

He faces a 175 year sentence if extradited.

His 'crime': publishing evidence of war crimes and human rights abuses #AssangeCase #FreeAssange pic.twitter.com/xV3qNJGjwv — WikiLeaks (@wikileaks) September 7, 2020

La Unión Americana acusa a Assange de 18 cargos de espionaje y uso indebido de computadoras por la publicación de cables diplomáticos y documentos militares secretos en 2010, cargos que implican una sentencia máxima de 175 años de prisión.

La audiencia de extradición del líder de la organización Wikileaks, prevista originalmente para mayo, había sido pospuesta por la pandemia de coronavirus.

Simpatizantes de Assange se congregaron afuera del tribunal para exigir la liberación de Assange y denunciar su proceso como un atentado contra la libre expresión.

Outside @10DowningStreet with @StellaMoris1 and @cmihr to deliver @RSF_inter’s petition with more than 80,000 signatures calling on the UK authorities not to extradite @wikileaks publisher Julian Assange to the United States. #FreeAssange pic.twitter.com/iqmj4IlscU — Rebecca Vincent (@rebecca_vincent) September 7, 2020

Al respecto, la organización Reporteros sin Frontera entregó en la residencia del Primer Ministro en Downing Street una petición con más de 80 mil firmas para demandar a Reino Unido que no extradite a Assange. Dirigentes de la agrupación estuvieron acompañados por Stella Moris, esposa del activista.