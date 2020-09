Sigue la polémica en redes por imagen nazi en sucursal de Volkswagen

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El cuadro con la imagen de un automóvil Volkswagen negro en medio de un encuentro nazi con banderas y esvásticas, colocado en una sucursal de esta empresa automotriz ubicada en la alcaldía Coyoacán, sigue provocando reacciones encontradas por parte de los usuarios de redes sociales, entre quienes criticaron a la empresa por considerar que esa imagen hacía apología del nazismo, los que aludieron a no olvidar el holocausto, quienes minimizaron el incidente e incluso hubo quien expresó su apoyo al Tercer Reich.

La polémica inició el sábado 5 de septiembre, cuando la usuaria @FerEstrellas escribió en Twitter: “Estimado @Volkswagen_MX causa tristeza y profunda preocupación, que su memoria histórica sea una apología al racismo. Las fotos fueron tomadas hoy en su sucursal Coyoacán. Les haría bien una plática en el @MuseoMyT…”

@MPJDdoc respondió: “No sólo incomoda, indigna y hay quienes, como las personas que mantienen esta imagen en @Volkswagen_MX, se enorgullecen con algunas ideologías que estuvieron contra el ser humano. No se reconoce el auto aquí sino al nazismo, q es lo central en esta imagen, el VW aquí es secundario”. @AlessCypher contestó: “Al puñado de neonazis mexicanos: el empleado que colocó esa foto está mal. Alemania no permite actualmente la apología al nazismo. Esa foto tiene como protagonistas a un montón de esvásticas, no al pequeño y recortado auto del pueblo que se muestra”.

Tanto a @FerEstrellas como a @AlessCypher, @Volkswagen_MX dio el mismo mensaje: “Tenemos una historia de la que hemos aprendido. Valoramos el respeto, equidad, inclusión y libertad. No toleramos manifestaciones de odio y discriminación. Las imágenes no corresponden a nuestra imagen corporativa o de los distribuidores. Tomaremos acciones”.

Al respecto, el Centro Wiesenthal , una institución dedicada a documentar las víctimas del holocausto y registrar a los criminales de guerra nazis y sus actividades, nombrado así en memoria del célebre “cazanazis” austriaco Simon Wiesenthal, exigió a Volkswagen México que cesara al concesionario que exhibió los símbolos nazis en la sucursal ubicada en la alcaldía Coyoacán.

En una petición firmada por los directores de Relaciones Internacionales y para América Latina, Shimon Samuels y Ariel Geldblung, consideraron que la empresa debería emprender acciones y difundirlas públicamente para no generar una confusión en los compradores.

“En nombre de nuestros más de 400 mil miembros en todo el mundo, exigimos que, como empresa alemana, haga cumplir la ley que prohíbe la exhibición de símbolos nazis”, indicó y manifestó ser proclive a cesar la concesión por completo para enviar un mensaje a sus clientes que “ha aprendido de su historial”, pues, recordó que “Volkswagen, el Coche del Pueblo, era un concepto nazi”, pero si los automóviles alemanes llegaran a México con la esvástica no serían aceptados en el país.

Este mensaje fue compartido por el recién nombrado CEO de Grupo Volkswagen en Wolfsburg, Alemania, Ralf Brandstette.

Después, igual en Twitter, @Volkswagen_MX publicó un comunicado para reafirmar que “como marca Volkswagen tenemos una historia, la cual nos ha permitido mejorar y evolucionar a la Marca que somos hoy. Una Marca que respeta la diversidad y no acepta que se dañen los derechos de las personas.

“En Volkswagen tenemos valores fundamentados en el respeto, la equidad, la inclusión y la libertad, por lo que nos expresamos en contra de cualquier manifestación de odio y de discriminación, por mínima que sea”.

Sin embargo, la respuesta no fue suficiente para algunos usuarios de Twitter:

@alexmtz2 reviró: “¿Investigaron el asunto antes de emitir esta respuesta? Parece que las imágenes son de la presentación del ‘Auto del pueblo’, que se dio en circunstancias especiales, únicas. Pero es parte de la historia, ni modo. Las fotos se deben quedar donde están”. @LuisMx59618568 añadió: “Felicito VW por ser valientes y mostrar SuHistoria aún (sic) cuando esa parte se señale por quien desea olvidar. Recuerden que quien olvida, está condenado a repetirlo. Lástima de actuales estándares ‘piel delgada’. Recomiendo dejarla, pero explicando el mensaje pa (sic) futuras referencias”.

@neo801118 señaló: “Mi postura al respecto es que se trata de la pura historia de la marca (le duela a quien le duela), al menos del Volkswagen Sedan (Vocho) sin que se advierta, de una simple imagen HISTÓRICA, que se pretenda difundir el antisemitismo. En México son muy bien tratados los judíos”. Le respondieron, pero los autores de los tweets ocultaron las respuestas.

@Mario94289460 indicó: “Hola! Buenos días. A quien corresponda en @Volkswagen_MX no estoy de acuerdo con la absurda opinión contra la imagen tachada como ofensiva, si les molesta tenerla. Les ofrezco comprarles la pieza y no sea eliminada o destruida por su empresa. Contactarme por favor”. @TellezLuzMa añadió: “La historia debe estar ahí, no se puede regresar el tiempo. Debemos aprender de ella, si la imagen está a manera de semblanza, ahí debe estar. Estamos tan acostumbrados a que nos muestran una imagen ‘bonita’ de la realidad, que somos incapaces de asimilar lo opuesto”.

Por su parte, @jojunuba agregó: “duele decir esto pero Volkswagen nación gracias a Adolf Hitler con el escarabajo, que fue el Auto del pueblo. En mi pensar no tiene nada de malo y @Volkswagen_MX es negar tu cuna, todo quien conoce de historia sabe de esto, y seguro @FerEstrellas usa Hugo Boss”.

@64e94515db034ae mencionó: “Estas generaciones de cristal”. @LuisSil01070357 agregó: “Vamos… vamos dejemos de ser tan piel delgada en esta actualidad y seamos más tolerantes sin dejar de tener presente la historia. Eso sirve para ser mejores, liberémonos del protagonismo y enseñemos a los venideros. Una fotografía histórica no hace apologías de ningún tipo”.

A su vez, @Cabazorro23 destacó: “Es muy curioso como en esta época hay quienes opinan que Hitler no estaba tan equivocado y existen investigaciones que indican que las cámaras de gases nunca existieron y es lógico, la historia la escriben los vencedores, así sea esta distorsionada”. @TheMikeman alegó: “No es curioso, solamente es estúpido”. @miroca620929 recordó: “El que olvida su pasado está condenado a repetirlo!!!” @alexmtz2 apuntó: “Si exhibieran imágenes nazis que no tienen nada que ver con la marca, eso es otra cosa”.

Al respecto, @FranRuiz_94 mencionó: “La gente se indigna por el holocausto del Nazismo, pero y el holocausto mexicano que estamos viviendo día a día? Estoy ya es historia”. Otro usuario le respondió, pero ocultó su comentario.

@emir24huerta añadió: “Ni responden los msjs: ¿Qué quiero demostrar con este punto? Que en dónde más deberían de poner atención no la aplican y en donde yo veo esta ‘tipa’ es acaso cliente de esta concesionaria y no le cumplieron alguna exigencia… No sé, pero en este mundo todo es posible”.

@ErickPinedaLug2 le respondió: “Eso a ti no te importa Ma**k0n, te recuerdo que vivimos en México NO EN ALEMANIA”. @_koby77 destacó: “Pareces chairo, vives del pasado. Por último, en lo personal en que te perjudica lo de la foto? La empresa ya respondió, ya no lo busques más”. @jaimito83isra añadió: “No me digas lo que tengo que hacer. Y como judío, si, léelo bien, como judío jamás olvidaré ese pasado. Mediocre bot”.

@officialnoria resaltó: “No tiene nada de malo. Sus fundadores fueron nazis, díganlo, es historia, no opinión. En vez de lamentarse por su pasado, enfóquense en su futuro”. @EMontevela resaltó: “Amigos de Volkswagen, no hagan caso, esas imágenes no generan ningún odio ni incitan a nada, no creo que haya alguien que se espante por verlas, quiera matar a alguien, ustedes están en su total derecho de expresión, no tienen la culpa de que se ofendan”. @CondeDearte añadió: “En efecto tienen una historia, un comienzo que no se puede borrar, seguiremos haciendo caso de una generación que todo les duele y nada les embona? P.D. Sin llorar estrella”. @ErikPinedaLug2 volvió a responder: “Ridículos mamones, les recuerdo que estamos en México NO EN ALEMANIA O Israel”.

Al respecto, la usuaria que hizo la denuncia tuitera @FerEstrella contestó a la empresa: “Muchas gracias por la respuesta y por poner atención a este tema”, a lo cual @MANTHATYOURFEAR criticó: “Si tanto te ofende esto no uses la tecnología de la comunicación que gracias al 3er Reich el hombre llegó al espacio y por ende tenemos satélites, ni vueles con Lufthansa o uses una autopista entres (sic) otras cosas creadas por ellos”. Sólo al usuario @elericko le gustó está respuesta.